Uzuntarla ile Tayfun birbirlerini yedi, Bağçeşme liderliğe yükseldi

Lige çok iyi başlayan, 2’de 2 yapan Uzuntarla Belediyespor ile Tayfunspor, liderlik maçında kozlarını Derbent Stadı’nda paylaştı. Kazanan takımın liderliğe yükseleceği maç karşılıklı gollerle 1-1 berabere bitti. Ç.Serhatspor’u 4-2 yenen Bağçeşmespor ise aradan sıyrılıp, liderlik koltuğuna oturdu.

UZUNTARLA İLE TAYFUN YENİŞEMEDİ

Bu sezon kadrolarını çok önemli isimlerle güçlendiren, hedeflerini Süper Lig olarak belirleyen Uzuntarla Belediyespor ile Tayfunspor, ilk iki maçlarını kayıpsız geçmişti. Ligin üçüncü haftasında karşı karşıya gelen bu iki takımın mücadelesinde çok büyük çekişme vardı. Konuk ekip Tayfunspor, maçın hemen başında Berk’in attığı golle 1-0 öne geçti. Uzuntarla Belediyespor, bu gole Bağçeşmespor’dan yeni transferi Sefa ile karşılık verdi, çok gergin geçen maçta ilk yarıda atılan gollerle 1-1 sona erdi. Ligin yeni takımları G.Şirinköy ile Şenerspor arasındaki maçta 2-2 berabere bitti.

BAĞÇEŞMESPOR KOLTUĞU KAPTI

Geçen yıl 1.Küme’de Play-Off’a yükselen, bu sezon başında kadro oluşumu konusunda çok büyük sıkıntı yaşayan Bağçeşmespor, kısa zamanda toparlandı, lige de çok iyi giriş yaptı. İlk iki maçını kazanan Mavi-Yeşilli ekip, önceki günde sahasında Ç.Serhatspor’u konuk etti. Rakibin 4-2 yenen Bağçeşmespor, 3’üncü haftada zirveye çıktı. Grubun bir diğer iddialı takımı Hisareynspor ise ilk maçında Bağçeşmespor’a yenildikten sonra, çıktı iki maçı da kazandı, yarışa ortak oldu. Hisareynspor, ilk iki maçı puansız geçen Kadıköyspor’u deplasmanda 1-0 yendi.