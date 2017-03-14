Uzuntarla, Karamürsel’i devirdi:0-2

Bu sezon yaptığı flaş transferlerle 1.Küme’nin en iddialı takımları arasında yer alan Uzuntarlaspor, Play-Off ilk maçında Suadiyespor’a 3-0 mağlup olmuş, herkesi şaşırtmıştı.

Yeşil-Siyahlı ekip, geçen hafta sahasında Kireçocaklarıspor galibiyetinden sonra önceki akşam da Karamürselspor’u deplasmanda 2-0 yendi, 2’de 2 yapıp, yoluna devam etti.

İLK YARIDA GOL OLMADI

Bu sezon genç oyuncularla 1.Küme’de çok önemli işlere imza atan Karamürselspor, Süper Lig umutlarını Play-Off’a taşımıştı. Play-Off’ta ilk iki maçından 4 puan çıkaran Sarı-Lacivertli ekip, önceki akşamda sahasında Uzuntarla Belediyespor’u konuk etti. Maça konuk ekip çok hızlı başladı, Tolga ve Recep ile girdiği pozisyonları değerlendiremedi, devre golsüz tamamlandı. Maçın ikinci yarısına konuk takım iyi başladı, Beratcan’ın ortasında Erhan’ın vuruşu ile 1-0 öne geçti. Erdi’nin attığı golle de skoru 2-0 yaptı, rahat bir galibiyet aldı.