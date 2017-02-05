Uzuntarla, liderliği kaçırdı:1-1

1.Küme B Grubu’nda şampiyonluk düğümünün çözüleceği maçta Uzuntarlaspor ile Diliskelesispor karşılaştı.

Bir maçı eksik, rakibinin 2 puan gerisinde yer alan Uzuntarlaspor kazanıp, yarışa ortak olmak istiyordu. Yeşil-Siyahlı ekip, 1-0 öne geçtiği maçta, bu üstünlüğünü koruyamadı, 1-1 biten maçta lider olma şansını kullanamadı.

FERHAT İLE ÖNE GEÇTİ

Uzun bir aradan sonar çıktığı 1.Küme’de çok iddialı takım kuran, hedefini Süper Lig olarak belirleyen Uzuntarlaspor, dün Derbent Stadı’nda konuk etiği lider Diliskelesispor’u yenip, bu hedefine ulaşmak adına çok önemli bir engeli aşmak istiyordu. Maça çok hızlı başlayan Yeşil-Siyahlı ekip, 13’üncü dakikada direkten dönen topu Ferhat’ın tamamlaması ile 1-0 öne geçti. Çok gergin geçen maçta konuk ekip, 67’de Köksal ile beraberlik golünü buldu, karşılaşmada 1-1 sona erdi.

BAHÇECİK İLE BAĞÇEŞME BERABERE KALDI

1.Küme B Grubu’nda geçen hafta sahasında Uzuntarlaspor’a 2-1 mağlup olan, şampiyonluk umutlarını kaybeden Bağçeşmespor, dün son haftaların istikrarsız takımı Bahçecikspor’a konuk oldu. Son haftalarda kaybettiği puanlarla düşme potasına yaklaşan Bahçecikspor, Emir’in maçın hemen başında attığı golle 1-0 öne geçti. Bu yarıda Bağçeşmespor, bu yarıda net fırsatları kullanamadı. Bağçeşmespor, 85’de Kerem ile eşitliği sağladı. Son dakikalarda tansiyon yükseldi, Bağçeşme’den Fatih, Bahçecik’ten Mutlu ve Göksel kırmızı kart gördü.