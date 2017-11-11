Uzuntarla mı, Hisareyn mi?

17 puanla averajla ikinci sırada bulunan Uzuntarla Belediyespor ile 16 puanla üçüncü sırada yer alan Hisareynspor arasındaki karşılaşma Derbent Stadı’nda 15.00’te başlayacak.

BAHÇECİK, LİDERİ KONUK EDİYOR

B Grubu’nda zirvede yer alan lider Tayfunspor ise hafta içinde oynanan maçta deplasmanda lig sonuncusu Ç.Serhatspor’a 4-0 gibi farklı skorla mağlup olan Bahçecikspor’a konuk olacak. Bahçecik Stadı’ndaki maç 13.00’te başlayacak. Zirvenin bir diğer güçlü adayı Bağçeşmespor da düşme potasının hemen üzerindeki Çamlıtepespor’a konuk oluyor. Esentepe Stadı’ndaki maç 17.00’de başlayacak. MAP Şenerspor-Ç.Serhatspor müsabakası da M.Ali Kağıtçı Stadı’nda 18.30’da start alacak.