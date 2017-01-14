Uzuntarla, Tayfunspor ile oynuyor

1.küme B Grubu’nda lider Diliskelesispor’un 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Uzuntarlaspor, düşme potasındaki Tayfunspor’u konuk edecek.

Derbent Stadı’ndaki maç 17.00’de başlayacak. Lider Diliskelesi, grubun son sırasında yer alan Halıderespor’u ağırlayacak.

BAHÇECİKSPOR, PLAY-OFF İÇİN SON ŞANSLARINI KULLANIYOR

B Grubu’nda bir maçı eksik, Play-Off hattının 8 puan gerisinde yer alan Bahçecikspor, Başiskele Stadı’ndaki maçta Çayırtepe Gençlikspor ile karşılaşacak. Sarı-Siyahlı ekip, üçüncü sırada yer alan Bağçeşmespor’un bay olduğu hafta, kazanıp Play-Off hattı ile puan farkını 5’e indirmek istiyor. Averajla düşme potasının hemen üzerinde yer alan Çayırtepe içinde yarınki karşılaşma çok büyük önem taşıyor. Maçın başlama saati 15.00.

ÜÇTEPESPOR-TAŞKÖPRÜSPOR

B Grubunda düşme potasının hemen üzerin yer alan, bu korkuyu yakından hisseden Üçtepespor, çok azda olsa Play-Off şansı bulunan Taşköprü Birlikspor ile karşılaşacak. M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki karşılaşma 16.00’da başlayacak. Düşme potasının 2 puan üzerinde yer alan Bekirderespor da çok kritik bir maça çıkıyor, Cephanelik Stadı’nda 19.00’da başlayacak maçta, bir puan üzerinde bulunan Ç.Fatihspor’u konuk edecek.



