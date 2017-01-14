  • BIST 81.524
  • Altın 143,354
  • Dolar 3,7534
  • Euro 3,9872
  • Kocaeli 13 °C

Uzuntarla, Tayfunspor ile oynuyor

»
Uzuntarla, Tayfunspor ile oynuyor
1.küme B Grubu’nda lider Diliskelesispor’un 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Uzuntarlaspor, düşme potasındaki Tayfunspor’u konuk edecek.

Derbent Stadı’ndaki maç 17.00’de başlayacak. Lider Diliskelesi, grubun son sırasında yer alan Halıderespor’u ağırlayacak.

BAHÇECİKSPOR, PLAY-OFF İÇİN SON ŞANSLARINI KULLANIYOR
B Grubu’nda bir maçı eksik, Play-Off hattının 8 puan gerisinde yer alan Bahçecikspor, Başiskele Stadı’ndaki maçta Çayırtepe Gençlikspor ile karşılaşacak. Sarı-Siyahlı ekip, üçüncü sırada yer alan Bağçeşmespor’un bay olduğu hafta, kazanıp Play-Off hattı ile puan farkını 5’e indirmek istiyor. Averajla düşme potasının hemen üzerinde yer alan Çayırtepe içinde yarınki karşılaşma çok büyük önem taşıyor. Maçın başlama saati 15.00.

ÜÇTEPESPOR-TAŞKÖPRÜSPOR
B Grubunda düşme potasının hemen üzerin yer alan, bu korkuyu yakından hisseden Üçtepespor, çok azda olsa Play-Off şansı bulunan Taşköprü Birlikspor ile karşılaşacak. M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki karşılaşma 16.00’da başlayacak. Düşme potasının 2 puan üzerinde yer alan Bekirderespor da çok kritik bir maça çıkıyor, Cephanelik Stadı’nda 19.00’da başlayacak maçta, bir puan üzerinde bulunan Ç.Fatihspor’u konuk edecek.


 

Bu haber toplam 55 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Doğantepe’de kritik buluşma14 Ocak 2017 Cumartesi 16:47
  • Derbent mi, Değirmendere mi?14 Ocak 2017 Cumartesi 16:42
  • Uzuntarla, Tayfunspor ile oynuyor14 Ocak 2017 Cumartesi 16:40
  • Körfezspor-Ç.Serhatspor14 Ocak 2017 Cumartesi 16:39
  • Başiskele sahasında Suadiye deplasmanda14 Ocak 2017 Cumartesi 16:37
  • 1.Küme A Grubu’nda kolay maç yok14 Ocak 2017 Cumartesi 16:36
  • U-15 ve U-17 Play-Off’ta heyecan sürüyor14 Ocak 2017 Cumartesi 16:32
  • 15 Temmuz Şehitlerini Anma Boks Turnuvası14 Ocak 2017 Cumartesi 16:24
  • Değirmenderespor’da İlker geldi, Soner ayrıldı14 Ocak 2017 Cumartesi 16:16
  • Demirspor’da, Serkan ve Koray’dan sonra Metin ile de yollar ayrıldı14 Ocak 2017 Cumartesi 16:09
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Artık bir kongre merkezimiz olmalı
    • Kobak Kırtasiye
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti