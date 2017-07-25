Uzuntarla Trabzonlular piknik yaptı, çok eğlendi

Hurşit Dereli’nin başkanlığını yaptığı Uzuntarla Trabzonlular Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen eğlence festivali, Kartepe Seka Kampı alanında yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Hurşit Dereli’nin başkanlığını yaptığı Uzuntarla Trabzonlular Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin 1. eğlence festivali Kartepe Seka Kampı alanında yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Yapılan organizasyonda Onay Şahin, İslam Yıldız, Zeynep Birinci, Sinan Özer, gibi Karadeniz’in sevilen sanatçıları sahne alırken söyledikleri eserlerle alana gelen hemşerilerine büyük coşku yaşattılar.

YÖRESEL ÜRÜNLER BEĞENİLDİ

Alanda Trabzon yöresine ait şal, forma, kaşkol satılan stantlar kuruldu. Bunun yanı sıra Trabzon’dan getirilen 2 bin adet taze mısır satıldı. Tereyağı, peynir gibi ev lezzetleri de stantlarda yer aldı. Gözleme pişirildi. Ayrıca meşhur Akçaabat köftesi ise hemşeriler tarafından çok beğenildi. Alanı dolduran seyirciler çuval, yumurta taşıma yarışması yapıldı. Kazananlara dernek yönetimi tarafından çeşitli hediyeler verildi. Bazı aileler ise kenarda mangal yaparak güzel havanın tadını çıkardı.

YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI

Festivalin yapılmasında emeği olan Uzuntarla Trabzonlular Derneği adına konuşan başkan Hurşit Dereli, “Burada hep birlikteyiz. Bugün burada kökenlerimiz ve çocukluğumuz anlamına gelen memleketimizin ve hemşerilik bağlarımızın anlam ve önemini bir kez daha kavrıyoruz. Hemşeri derneklerinin düzenlemiş olduğu bu tarz etkinliklerin amacı dostlukları pekiştirmek sosyal yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağlamaktır. Katılımınız için herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kerim YAVUZ