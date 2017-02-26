Uzuntarla’da saklı; Doğal Yaşam Parkı

Büyükşehir Belediyesi sessiz sedasız bir çalışmaya imza atıyor. Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğinde Doğal Yaşam Parkı Projesi’ni hayata geçirmeye hazırlanıyor.

2 BİN DÖNÜM ÜZERİNE

Tertemiz havası, cıvıl cıvıl kuşların uçuştuğu, on binlerce meşe, gürgen, kayın ve ıhlamur ağaçları arasında canlıların mutlu bir yaşam sürebileceği bir yaşam parkı burası. Kartepe Uzuntarla Bölgesi’nde yaklaşık 2 bin dönüm (189 hektar)' lük alana kurulan, içinde yapay göletlerin de bulunduğu Doğal Yaşam Parkı’nda halen 16 farklı türden 100’e yakın Anadolu türleri otobur ve çiftlik hayvanı bulunmakta. 16 olan bu tür sayısının 70’e çıkarılması planlanıyor ve Avrupa'daki benzerlerine oranla burası alan büyüklüğü açısından birinci olmayı hedefliyor.





CEYLANLAR URFA'DAN, GEYİKLER BURSA VE DARICA HAYVANAT BAHÇESİ’NDEN

Doğa Yaşam Parkı'na salınan Ceylanlar Urfa’nın Ceylanpınar ilçesinden getirildi. Gebzeli bir işadamı dama dama geyikleri ve yabani koyunlar hediye ederken, Bursa ve Darıca Hayvanat Bahçesi’nden de kızılgeyikler, koyun çeşitleri, devekuşu, yaban ördekleri, tavşanlar, geyik türleri temin edildi. Bunlar doğallığı bozulmayan ortamlarda, kendileri için ayrılan alanlarda yaşamlarını sürdürecek. Bu hafta içinde de Mardin’den yılkı atı ve beyaz eşek getirilip, doğal yaşama bırakılacak. Doğal Yaşam Parkı’na getirilen Anadolu türü hayvanların, soylarının tükenmemesi ve korunması, genleri bozulmadan çoğalması amaçlanıyor. Özellikle ilimizde Samanlı Dağları’nda bulunan ancak nesli tükenen “Kızılgeyik”lerin çoğaltılması için ayrı bir gayret sarfedileceği söyleniyor.

ACİL MÜDAHALE KLİNİĞİ

Çeşitli nedenlerle yaralanan hayvanlar Doğal Yaşam Parkı’nın sorumlusu ve yöneticisi de olan Veteriner Hekim Abdülkadir Köybaşı tarafından ameliyat edilip doğal yaşama salınıyor. Köybaşı, Doğal Yaşam Parkı’nda bulunan hayvanlara geldikleri yerlerin ortamlarına uygun besinler verildiğini, hayvanların doğal ortamda beslenmelerine özen gösterildiğini söylüyor. Doğal Yaşam Parkı içinde hayvanlar için Acil Müdahale Kliniği'nin kurulacağı da yine verilen bilgiler arasında.

HAYVANAT BAHÇESİ DEĞİL

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Doğal Yaşam Parkı’nın bir hayvanat bahçesi olmadığını ısrarla söylüyorlar. İnsanların parkı görmesi için yürüyüş ve bisiklet yolları yapılıyor. Özel yapım direk ve çitler oluşturuluyor. Seyir tepelerinden Doğan Yaşam Parkı’nın güzellikleri büyülerken, hayvanlar yanındaymış gibi hissettiriyor. Doğal Yaşam Parkı içinde hayvanların su ihtiyacını karşılaması için 10 adet gölet yapımı da başladı. Burada kırmızı benekli alabalık yetiştirilmesi planlanıyor. Bir önemli ayrıntı, yapılan işlerde asla beton kullanılmıyor. Her bölüm ahşap ve ağaç malzemelerle inşa ediliyor.

ÇOCUKLAR DOĞAL HAYATI TANIYACAK

Doğal Yaşam Parkı içinde içinde derslikleri ve yatakhanesi de bulunan Çocuk Hayvanat Bahçesi yapılacak. Burayı ziyarete gelen çocuklar, şehir yaşamından uzakta zaman geçirip doğal hayatı tanımaları sağlanacak.