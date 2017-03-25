Uzuntarla’nın Süper Lig için son şansı

1.Küme Play-Off’ta ikinci yarı yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Hafta içinde Başiskele Belediyespor’a 3-1 yenilip, ilk iki yarışının biraz uzağında kalan Uzuntarlaspor, ikinci sıradaki Suadiyespor’u konuk edecek. Derbent Stadı’ndaki karşılaşma 15.00’de başlayacak.

SUADİYESPOR, KAZANMASI HALİNDE ÇOK ÖNEMLİ AVANTAJ SAĞLAYACAK

Kadrosunda Süper Lig deneyimli oyuncuları bulunduran, Play-Off’a da iyi başlayan Uzuntarlaspor, son iki maçında Bağçeşmespor ile berabere kalıp, Başiskele’ye de mağlup olarak 5 puan kaybetti. Play-Off’un bir diğer iddialı takımı Suadiyespor ise formunun zirvesinde. Rakibinin 5 puan önünde ikinci sırada yer alan Suadiyespor, kazanması halinde Süper Lig’e çok yaklaşacak. Play-Off’un ilk maçında Suadiyespor, evinde rakibine 3-0 üstünlük sağlamıştı.