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Uzuntarlaspor, Güneşspor’dan Furkan Özçelik’i transfer etti

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Uzuntarlaspor, Güneşspor’dan Furkan Özçelik’i transfer etti
Geçen yıl çok iddialı bir takım kurmasına rağmen Süper Lig hedefine ulaşamayan Uzuntarla Belediyespor, bu sezon çok daha iddialı.

Takımın başına Harun Kayraldağ’ı getiren Yeşil-Siyahlı ekip, geçen yıl Güneşspor’da forma giyen sol bek Furkan Özçelik ile anlaştı.

BAĞÇEŞMESPOR’DA YETİŞTİ

Uzuntarla Belediyespor’un yeni transferi Furkan Özçelik, futbola Bağçeşmespor’da başladı. Defansın ve orta sahanın solunda oynayan genç oyuncu, iki yıl önce Süper Lig’de 1937 Sekaspor forması da giymişti. Geçen yılı Güneşspor’da geçiren Furkan, yeni sezonda Uzuntarla Belediyespor forması giyecek. Uzuntarla Belediyespor, daha öncede Bağçeşmespor’dan Yusuf Baykan’ı transfer etmişti.

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