Vakıflar Genel Müdürlüğü:“Orhan duvarına biz hiç dokunmadık”

İzmit Orhan Camii Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık 1 milyon TL harcanarak restore edilmiş, Ramazan öncesi yeniden ibadete açılmıştı.

Ancak Bayramın 2’inci günü sabahı, Orhan Camii’nde sabah namazı kılınırken, caminin eski şadırvan tarafındaki istinat duvarı büyük bir gürültüyle yıkılmıştı. 27 Haziran tarihli gazetemizde bu haber, “Orhan Camii’nin restorasyonun ardından yıkıldı” şeklinde yer almıştı.

GENEL MÜDÜRLÜK’TEN AÇIKLAMA

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkilileri, bu haberle ilgili olarak gazetemizi aradılar. Yetkili, “Haberde restore edilen duvar yıkıldı diye yazılmış. Bu tamamen yanlış bilgi” diye açıklama yaptı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkilisi, şunları söyledi:

“Biz Orhan Camii’nde restorasyon çalışması yaparken, eski şadırvanın bulunduğu bölgeyi de yeniden ele almak istedik. Ama burada çalışma yapılırken başka tarihi eserler çıktı. Bunun üzerine Anıtlar Yüksek Kurulu o bölgedeki çalışmayı durdurdu. Bayramın ikinci günü yıkılan duvara, restorasyon çalışması sırasında hiç dokunulmadı. Hatta bu bölgede çalışma durdurulunca, caminin şadırvanını da başka yere taşıdık. Duvarın yıkılmasının restorasyonla hiç bir alakası yok. Biz durumu inceleyeceğiz. Gerekli izinler alınırsa, yıkılan istinat duvarının restorasyonunu da yine biz yapacağız.”

YIKILAN DUVAR- Restorasyondan çıkan İzmit Orhan Camii’nin eski şadırvan tarafındaki istinat duvarı bayramın 2’nci günü çöktü. Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkilileri, “Anıtlar Yüksek Kurulu izin verirse, duvarın onarımına hemen başlarız” dediler.