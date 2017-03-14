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Vakkasoğlu Darıca’da konferans verdi

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Vakkasoğlu Darıca’da konferans verdi
Eğitimci yazar Vehbi Vakkasoğlu, “Mehmet Akif ve İstiklal Marşı’nın Kabulü” konulu konferansla Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde sevenleriyle bir araya geldi. 

Programda, “İstiklal Marşı’mızın yazarı Mehmet Akif Ersoy’un hayatından, ahlakından ve vatan sevgisinden kesitler anlatan Vakkasoğlu, zor şartlar altında geleceğe önemli eserler bırakan Mehmet Akif Ersoy’un hayatını herkesin örnek alması gerektiğinin altını çizdi. Vakkasoğlu, “İstiklal Marşı gibi bir eseri önemli bir ahlak ve karakter abidesi olan Mehmet Akif Ersoy’dan başkası yazamazdı” diyerek Ersoy’un hayatından örnekler verdi.

İstiklal Marşı’nın, bir milletin milli birlik ve beraberlik idealini en güzel şekliyle vurgulayan bir mutabakat belgesi niteliği taşıdığını vurgulayan Vakkasoğlu, “Milli mücadele ruhu, milletimizin vatan sevgisi ve istiklal aşkı, en veciz ifadesini İstiklal Marşı’mızın mısralarında bulmuştur. Vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy, azimle, inançla, büyük fedakarlıklarla yürütülen istiklal mücadelemizi, yazdığı muhteşem mısralarla destanlaştırmış ve ebedileştirmiştir. İstiklal Marşı, milli birlik ve beraberlik idealimizi en güzel biçimiyle vurgulayan bir mutabakat belgesi niteliği taşımaktadır” dedi.

Verdiği kıymetli bilgiler için Vakkasoğlu’na teşekkür ederek günün anısına “Gönü Birliği Kapısı” maketi hediye eden Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “Akif’in hayatını örnek alarak yaşayan gençlerimiz 15 Temmuz’da vatanı uğruna canlarını hiçe sayarak geleceğine sahip çıkmış ve bu vatan toprağında ilelebet bayrağımızın dalgalanacağını dosta düşmana göstermiştir” diye konuştu.

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