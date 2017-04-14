Vali açıkladı: “Hazırız”

Türkiye ve ilimiz Pazar günü yapılacak Anayasa değişikliği ile ilgili halk oylamasına hazırlanıyor.

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu dün son güvenlik toplantısının ardından ilimizde alınan önlemlerle ilgili ayrıntılı açıklama yaptı. Vali Güzeloğlu, “Referandum güvenliği ile ilgili her türlü hazırlık tamamlanmıştır. Vatandaşlarımız yarın huzur ve güven içinde oylarını kullanıp, sonuçları takip edebilir” dedi.

2231 EMNİYET GÖREVLİSİ

Pazar günü ilimizde 2.231 emniyet görevlisi, 24 saat kesintisiz hizmet vererek güvenliği sağlayacak. Emniyet güçleri sandıkların güvenliğini sağlayacak, oy kullanma ve sayım tamamlandıktan sonra torbaların güvenlik içinde Seçim Kurulları’na intikaline nezaret edecek. Vali Güzeloğlu, “Olgun, demokratik bir süreç geçirdik. Siyasi parti il başkanlarımızın tavırları takdire şayandır.” dedi.

OY KULLANMA: 08.00-17.00 ARASI

Pazar günü ilimizde oy kullanma işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında yapılacak. Kocaeli genelinde 1 milyon 297 kayıtlı seçmen var. Yarın il genelinde 3.494 sandık kurulacak. Vali Güzeloğlu, “Referandum dönemini huzur içinde tamamlayacağımıza inanıyorum. Valiliğimizin sorumluluğundaki bütün kurum ve kuruluşlarımızda gerekli her türlü önlem alınmıştır” dedi.

ELEKTRİK ÖNLEMLERİ

Pazar günü hava karardıktan sonra oy tasnif ve sayım işlemleri devam ederken elektrik kesintilerinin yaşanmaması için de ek önlemler alındı. Yarın oy kullanma süresi içinde alkollü içki satış ve servisi yapılmayacak. Ruhsatlı dahi olsa, güvenlik güçleri dışında kimse silah taşıyamayacak. İl Seçim Harekât Merkezi Başkanlığı’nı Vali Yardımcısı Dursun Balaban üstlendi. Yarın oy kullanmak isteyen engelliler ve yatalak hastalar (444 38 33) numaralı telefonu arayarak yardım ve destek isteyebilecekler.

Şennur YILDIZ