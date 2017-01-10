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Vali açıkladı! Kocaeli'de okullar tatil mi?

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Vali açıkladı! Kocaeli'de okullar tatil mi?
Okullara kar tatili yok.

Kocaeli'de günlerdir etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle okullara iki gün süreyle ara verilmişti.

Kocaeli TV'de canlı yayına katılan Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu yarın Kocaeli'de eğitim ve öğretimin devam edeceğini duyurdu.

TATİL BEKLENTİSİ SOSYAL MEDYAYI YIKTI

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