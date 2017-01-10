Vali açıkladı! Kocaeli'de okullar tatil mi?

Kocaeli'de günlerdir etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle okullara iki gün süreyle ara verilmişti.
Kocaeli TV'de canlı yayına katılan Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu yarın Kocaeli'de eğitim ve öğretimin devam edeceğini duyurdu.
Kocaeli'de günlerdir etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle okullara iki gün süreyle ara verilmişti.
Kocaeli TV'de canlı yayına katılan Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu yarın Kocaeli'de eğitim ve öğretimin devam edeceğini duyurdu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.