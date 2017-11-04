Vali Aksoy: Amacımız duyarlılığı daha üst noktalara taşıyabilmek

Kocaeli'de, "3. Organ Nakli ve Güncel Sorunlar Farkındalık Sempozyumu" düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü ve Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesince İzmit ilçesinde bir otelde düzenlenen sempozyumda konuşan Vali Hüseyin Aksoy, organ bağışı konusunda toplumu daha duyarlı hale getirmek ve organ bağışını daha üst noktalara taşıma amacıyla birçok organizasyon yapıldığını söyledi.

Toplumda, organ bağışı konusunda genel olarak iki noktada vatandaşların kafasında soru işaretlerinin oluştuğunu belirten Aksoy, "Bunlardan biri, bazı insanlarımızda organ bağışı yapılmasında dinen sakınca görüp, görememe gibi soru işaretleri oluşuyor. Hepinizin bildiği üzere Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 1980 yılında yaptığı açıklamada dinen bir problem olmadığını, hayat kurtarmanın dinimiz açısından önem ve anlam ifade ettiğini belirtiyor." diye konuştu.

İkinci noktanın da insanların kafasında "acaba ben ölmeden organlarımı aldılar mı?" şeklinde soru oluştuğuna işaret eden Aksoy, uzmanların, insanların kafasındaki bu soru işaretlerini ortadan kaldıracak şekilde konuyu anlatması gerektiğini kaydetti.

Organ naklinde çok daha farklı konuma gelinebileceğini aktaran Aksoy, şöyle devam etti:

"Organ bağışı konusunda insanlarımız bilinçlendiğinde bu konudaki duyarlılık çok daha üst noktalara taşınacaktır. Buradaki temel amacımız organ bağışı konusunda duyarlılığı daha üst noktalara taşıyabilmek.'Organlarımı bağışlayacağım' diyen çok arkadaşımız var. Ama uygulamaya baktığımızda kadavrada nakil konusunda henüz iyi bir noktada olmadığımızı biliyoruz. Bunlar anlatıldığında böyle bir olayla karşılaşan hasta yakınları, bu konuda karar vermede iyi bir noktaya gelebilir diye düşünüyoruz."

İl Sağlık Müdürü Mürsel Durmaz da canlıdan canlıya nakilde Türkiye'nin dünyada iyi bir sırada olduğunu vurgulayarak, Kocaeli'nin organ nakli konusunda iyi bir seviyede olduğunu dile getirdi.

Dr. Şenol Ergüney ise eskiye oranla organ nakilinin Türkiye'de daha iyi olduğunu anlatarak, bunun yeterli olmadığını, bu konuda gönüllülerin artması gerektiğini anlattı.

Bugün sona erecek olan sempozyumda, "Beyin Ölümü Tanısı ve Donör Bakımı", "Bağış Süreci ve Etik Sorunlar" ve "İlimizde Neler Yaptık, Yaşanan Sorunlar" konuları ele alınacak.