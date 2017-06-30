Vali Aksoy brifing almaya başladı

Dün saat 16.00’da Kocaeli Valiliği görevine başlayan Vali Hüseyin Aksoy, kurumlardan brifing almaya başladı.

Göreve başlamasının ardından ilk olarak Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Aksoy’u; Vali Yardımcısı Dursun Balaban, İl Jandarma Komutanı Alb. Mehmet Karadeniz, İlçe Jandarma Komutanları ve Şube Müdürleri askeri mangayla karşıladılar. Mangayı selamlayan Aksoy, Jandarma Komutanlığı Şeref Defterini imzaladı.

Vali Hüseyin Aksoy’a İl Jandarma Komutanı Alb. Mehmet Karadeniz, il genelinde Jandarmanın sorumluluk alanında yapılan çalışmaları ile asayiş hakkında brifing sunumunda bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından aldığı brifing sonrası Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Sayın Hüseyin Aksoy’u, burada Vali Yardımcısı Dursun Balaban, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, Emniyet Müdür Yardımcıları, İlçe Emniyet Müdürleri ve Şube Müdürleri kapıda karşıladılar.

Tören Birliğini selamlayarak, Emniyet Müdürlüğü Şeref Defterini imzalayan Aksoy’a Emniyet Müdürü Necati Denizci; Kocaeli’nin genel asayiş ve emniyet müdürlüğünün çalışmaları hakkında brifing sunumunda bulundu.

Vali Hüseyin Aksoy, kurumları yerinde incelemek ve çalışmaları hakkında bilgi almak amacıyla, Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğünden başlayarak, ilimizdeki tüm kurumlardan brifing alacağını belirtti.



