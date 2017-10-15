Vali Aksoy, "Bu kentte hoşgörü hakim"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 12.’si düzenlenen Sevgide Buluşalım Etkinliği, Atatürk Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi. Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Genel Sekreter İlhan Bayram, Kocaeli İl Müftüsü Yusuf Doğan, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Emiroğlu, Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner, Alevi İslam Din Hizmetleri Başkan Yardımcısı Ethem Uğurlu, ilimizde faaliyet gösteren Hacı Bektaş Veli Vakıfları, Cem Evi Dernek Başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ALEVİ KARDEŞLERİMİ SEVİYORUM

Tüm Müslümanların Hz. Ali’yi, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’i sevdiğinin altını çizen Başkan Karaosmanoğlu, kendi ailesinde de Hasan ve Hüseyin isimli kişilerin olduğunu belirtti. Biz aynıyız diyen Başkan Karaosmanoğlu, Anadolu halkı arasında hiçbir problem olmadığını söyledi. Farklılıklarımız zenginliğimizdir diyen Başkan Karaosmanoğlu, bizi güçlü kılan birlik ve beraberliğimizdir ifadelerini kullandı. Kocaeli’nde Cem Evlerine yardımcı olduklarını her yıl Alevi vatandaşları Hacı Bektaş Veliye gönderdiklerini ve 12 yıldır Sevgide Buluşalım Etkinliği ile vatandaşların ihtiyaçlarının karşılandığını söyleyen Başkan Karaosmanoğlu, “Vatandaşlarımızdan bu hizmetlerimiz karşılığında dua alıyoruz. Her zaman ben bir kardeşiniz olarak yanınızdayım. Ben seviyorum Alevi kardeşlerimi. Türkiye’ye model ve örnek olacağız sevgi ve kardeşliğimizle. Anadolu sevgide ve rahmette, kardeşlikte buluşacak ”şeklinde konuştu.

BU KENTTE HOŞGÖRÜ HAKİM

Kocaeli insanların kardeşçe yaşadığı bir kenttir diyen Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, bu kentte hoş görünün hakim olduğunu belirtti. Büyük Türkiye’nin gelişmesine her alanda katkı sağladıklarını belirten Vali Aksoy, Anadolu insanının birbirinin inanç ve anlayışına saygılı olduğunun altını çizdi.

ZALİMLER ZULME DEVAM EDİYOR

Etkinliğe katılan Dernekler adına konuşma yapan İzmit Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Ali Ekber İncesu, Kerbalada yaşanan katliamın yıl dönümü sebebiyle burada olduklarını belirterek, bugün Ortadoğu coğrafyasında Kerbelada yaşananların tekrarının yaşandığı zalimlerin mazlumlara zulmünün sürdüğünü ifade etti. Sevgi ve kardeşliği bu topraklarda sağlamalıyız diyen İncesu, “Aleviler olarak kardeşçe, barış ve huzur dolu bir yaşam istiyoruz” dedi.

MUHAMMEDİ İSLAMIN BAYRAĞI

Alevi İslam Din Hizmetleri Başkan Yardımcısı Ethem Uğurlu, Aleviliğin Muhammedi İslam’ın dalgalandığı bayrak olduğunu belirterek Allah birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin diyerek konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları verdi.

KARDEŞLİK PEKİŞTİ

Cem Vakfı Başkanı Erdoğan Döner; “Kardeşliğimizi pekiştirmek için Kocaeli’nden tüm ülkemize yayılacak bu yıl 12.’si düzenlenen bu etkinlikte

bir aradayız. Bu imkânı bize sağladığı için Başkan İbrahim Karaosmanoğlu’na teşekkür ediyorum. Başkan Karaosmanoğlu gibi hoşgörülü başkanlar olduğu sürece çözemeyeceğimiz hiçbir problem yok” ifadelerini kullandı.

ALEVİ DERNEK BAŞKANLARI VE MUHTARLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemevleri Koordinatörü Mutlu Beyazgül, Gebze İlçesi Cem Ve Kültür Evi Yaptırma Yaşatma Derneği Başkanı Teslim Yıldız, Gebze Hacı Bektaş Veli Kültür Ve Dayanışma Derneği Başkanı Dursun Ali Akbaş, Derince İmam Hüseyin Cem Ve Kültür Evi Derneği Başkanı Mahmut Eskin, Derince Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Hüseyin Gülseven, İzmit Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Ali Ekber İncesu, Cem Vakfı Kocaeli Şubesi Abdal Musa Cem Ve Kültür Evi Çayırova Şube Başkanı Şirin İnce, Körfez Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Durmuş Yıldırım, Darıca Cemevi Anadolu Kültür ve Görgü Derneği Başkanı Şeref Arslan, İzmit Bayraktar Mahallesi Muhtarı Arif Akdeniz, İzmit Mecidiye Mahallesi Muhtarı İdris Derin ve İzmit Balören Mahallesi Muhtarı Ahmet Demir katıldı.

KATKI SUNAN DERNEKLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bu yıl 12.’si düzenlenen “Sevgide Buluşalım” etkinliğine Cem Vakfı, Alevi İslâm Din Hizmetleri Başkanlığı, Gebze Hacı Bektaşi Veli Kültür ve Dayanışma Derneği, Gebze İlçesi Cem ve Kültür Evi Yaptırma ve Yaşatma Derneği, Hacı Bektaşi Veli Kültür ve Dayanışma Derneği, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı İzmit, Derince ve Körfez Şubeleri, Anadolu Kültür ve Görgü Derneği Darıca Cem Evi, Derince İmam Hüseyin Cem ve Kültür Evi, Cem Vakfı Kocaeli Şubesi Abdal Musa Cem ve Kültür Evi katıldı.

MUHARREM CEMİ VE AŞURE DAĞITIMI

Türk Halk Müziği Sanatçıları Hüseyin ve Ali Rıza Albayrak Kardeşler tarafından deyişler seslendirdi. Kuran-ı Kerim Tilaveti ve Türkçe Mealinin okunmasının ardından Alevi Din Hizmetleri Başkan Yardımcısı Gazi Akbaba yönetiminde Muharrem Cemi yapıldı. 1,5 saat süren Muharrem Ceminin ardından dualar okundu. Program aşure dağıtımıyla sona erdi.