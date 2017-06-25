Vali Aksoy, hem bayramlaştı hem vedalaştı

Valiler Kararnamesi ile Diyarbakır'dan Kocaeli'ye atanan Vali Hüseyin Aksoy, bu sabah düzenlenen bayralmaşma programına katılanların hem bayramını kutladı, hem de herkesle tek tek vedalaştı.

Bayramlaşma töreninde bir konuşan Vali Aksoy, Diyarbakırlılar'ın bayramını en içten dilekleriyle kutladığını ifade ederek, bayramların dostlukların pekiştiği, sorunların giderildiği özel günler olduğunu, bu bayramı da fırsata dönüştürerek, küskünlerin ortadan kalktığı, yardımlaşma ve dayanışmanın ön plana çıktığı bir gün olduğunu söyledi.

Yayımlanan son kararnameyle Kocaeli Valiliği'ne atanan Vali Aksoy, Perşembe günü kentten ayrılacağını ifade ederek, bayramlaşma programına katılanların hem bayramını kutladı, hem de vedalaştı. Görev yaptığı süre içerisinde birlikte çalıştığı herkese ve Diyarbakır halkına teşekkür eden Vali Aksoy, "2 Eylül 2014 tarihinde Diyarbakır Valiliği görevine başladım. Son kararnameyle Kocaeli Valiliği'ne atandım. Bir aksilik olmadığı taktirde Perşembe günü Diyarbakır'dan ayrılacağım. Diyarbakır'da görev yaptığım süre içerisinde bir çok kurum ve kuruluşumuzla işbirliği içeriside çalışmalar gerçekleştirdik. Bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletmek istiyorum. En önemli teşekkürü de Diyarbakır halkına yapmak istiyorum. Diyarbakır halkı bize güven duydu ve bizim söylemlerimizi dikkate alarak hareket etti. Diyarbakır halkının özellikle son süreçte terörle mücüdale konusunda, terör örgütüyle arasına mesafa koymasından dolayı bu anlamda teşekkür ediyorum" dedi.