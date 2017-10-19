Vali Aksoy muhtarları ağırladı

Vali Aksoy, “Önümüzdeki süreçte Kocaeli’de muhtarlarla yakın bir işbirliğinde olacağız. Her ay bir ilçede muhtarlarla toplantı düzenleyip onların sorunlarını dinleyeceğiz” dedi.

Muhtarlar Haftası etkinlikleri kapsamında Vali Hüseyin Aksoy’u makamında Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlardan Sorumlu Müdürü Halit Bostancı ve Lütfi Etil, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Başkanı Vedat Yoldaş, İzmit Muhtarlar Derneği Başkanı Tuncay Aşkın, Alikahya Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Sevgi Koyun, Tepecik Mahalle Muhtarı Güngör Sanır, Veli Ahmet Mahalle Muhtarı Kadir Kızıl, Gündoğdu Mahalle Muhtarı Çetin Ersoy, Kurtdere Mahalle Muhtarı Mustafa Ersoy, Tavşantepe Mahalle Muhtarı İbrahim Efe, Çayırköy Mahalle Muhtarı Aşır Akbaba, Tüysüzler Mahalle Muhtarı Selahattin Erata, Şirintepe Mahalle Muhtarı Nilgün Düzen ve Fatih Mahalle Muhtarı Musa Temel ziyaret etti.

RESMİ BİR GÜNÜ KUTLUYORUZ

Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Başkanı Vedat Yoldaş, “Türkiye’de 19 Ekim Muhtarlar Günü resmi bir gün haline geldi. Çeşitli etkinliklerle bu günü kutlayacağız. Muhtarlar Günü'nün İzmit’ten çıkması bizim için ayrı bir önem gösteriyor. Hükümetimiz tarafından örnek alınıp resmi bir gün haline geldi. Ziyarette konuşan Vali Hüseyin Aksoy, “Muhtarlarımız çok önemli görevler yürütüyorlar. Vatandaşlarımıza en yakın birimleri oluşturuyorsunuz. Onların birebir sorunlarını biliyorsunuz. Muhtarlarımızı önemsiyoruz. Yaptıkları görevler çok önemli. Hepinizin günü kutlu olsun. Önümüzdeki süreçte Kocaeli’de muhtarlarla yakın bir işbirliğinde olacağız. Her ay bir ilçede muhtarlarla toplantı düzenleyeceğiz ve onların sorunlarını dinleyeceğiz” dedi.

Şennur YILDIZ