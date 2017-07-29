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Vali Aksoy, taksicilerle sohbet etti

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Vali Aksoy, taksicilerle sohbet etti

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz dün Başiskele Belediyesi'nin yaptırdığı 15 Temmuz Milli İrade TEMA Parkı’nın açılışı için ilimize geldi. Açılış sonrasında Bakan Yılmaz, Vali Hüseyin Aksoy ve beraberindeki protokol üyeleri Kocaeli Üniversitesi Başiskele Çocuk Üniversitesi’ni ziyaret etti. Ziyaret akabinde oluşan boşlukta Vali Hüseyin Aksoy, bölgede bulunan Bahçecik Merkez Taksi Durağını ziyaret etti. Aksoy’a Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’da eşlik etti.

CEKETİNİ ÇIKARTTI
Taksi durağı önüne çekilen banka oturan Vali Aksoy, taksi esnafıyla birlikte  demli bir çay içerek koyu  sohbet gerçekleştirdi. Sıcak ve samimi davranışıyla sempati toplayan Vali Aksoy, bunaltıcı sıcaktan dolayı ceketini çıkartmaktan da çekinmedi. Sohbet yaklaşık yarım saat sürdü. Taksiciler bu durumdan oldukça keyif aldı.

Çiğdem ARMAĞAN

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