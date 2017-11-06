Vali Aksoy, vatandaşları dinledi

Aksoy, kendisiyle görüşme talebinde bulunan vatandaşları kabul etti.

Valilik Makam Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen halk günü programında Vali Aksoy'un yanı sıra Vali Yardımcısı Ekrem Erdoğan, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Birsel Kavcı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü İsmet Çalışkan ve İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Engin Gülmez hazır bulundu.

Vatandaşların sorunlarını dinleyen Aksoy, talep ve sorunların çözümü noktasında ilgili kurumları bizzat telefonla arayarak ve orada hazır bulunan kurum müdürlerine konularıyla ilgili hususların çözümünün sağlanması hususunda talimat verdi.