Vali Aksoy'a OSB ziyaretleri

Mehmet Yıldırım başkanlığındaki Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi yöneticileri, Kocaali Valisi Hüseyin Aksoy’un konuğu oldu.

KÖMÜRCÜLER

Vali Aksoy’a ‘Hayırlı olsun’ dileklerini ileten Yıldırım ve Kömürcüler OSB yöneticileri, Kocaeli’de başarılı hizmetlere imza atacaklarına inandıklarını belirttiler, heyet, Aksoy’a el işlemesi çini tabak hediye etti.

DİLOVASI

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Rahmi Türker ve yönetim kurulu üyeleri de Vali Aksoy’u ziyaret etti. Türker ve yöneticiler, yeni görevi nedeniyle kutladıkları Kocaeli Valisi Aksoy’a OSB ile ilgili bilgi sundular. Vali Aksoy da, Dilovası OSB yöneticilerine ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti.

ARSLANBEY

Bahattin Ertuğ’un başkanı olduğu Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi yöneticileri de, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret etti. Bahattin Ertuğ, Arslanbey OSB ile faaliyetler, yapılan çalışmalarla ilgili Vali Ersoy’a bilgi sundu. Vali Ersoy da, Arslanbey OSB yönetimine ziyaret nedeniyle teşekkür etti, başarılar diledi.