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Vali Aksoy'a ziyaretler

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Vali Aksoy'a ziyaretler

BARO YÖNETİMİ- Av.Sertif Gökçe başkanlığındaki Kocaeli Barosu yönetimi, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’a nezaket ziyaretinde bulundu. Beraberindeki yöneticileri de tanıtan Gökçe, Vali Aksoy’a ‘Hayırlı olsun’ dileklerini iletti, yeni görevinde başarılar diledi.

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TAYSAD- Gebze’de kurulu Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği’nin Alper Kanca başkanlığındaki yönetimi de Vali Aksoy’u ziyaret etti, görevinde başarılar diledi. Aksoy’a yapılan ziyarette Kanca ile birlikte TAYSAD yönetiminden Zeki Yazıcı da hazır bulundu.

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CHP HEYETİ- Av.Cengiz Sarıbay başkanlığındaki CHP İl Yönetim Kurulu üyeleri, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’a kutlama ziyaretinde bulundu. Ziyarete, bazı yöneticiler ve İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Pekyörür de katıldı.

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HAKAN SAFİ-  Derince Limanı’nın işletmecisi de olan Safi Holding’in yönetim kurulu başkanı Hakan Safi, Vali Aksoy’u makamında ziyaret etti. Safi, faaliyet alanlarıyla ilgili Vali Aksoy’a bilgi sundu, yeni görevinde başarılar diledi.

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SAADET - Saadet Partisi İl Başkanı Nurettin Çelik ve yönetim kurulu üyeleri de, Vali Aksoy’a tanışma ziyareti yaptı. Vali Aksoy’a şahsı ve teşkilatı adına hayırlı olsun dileklerini ileten Çelik, kabullerinden dolayı da teşekkür etti.

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