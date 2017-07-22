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Vali Aksoy'a ziyaretler

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Vali Aksoy'a ziyaretler

TOSB HEYETİ- TOSB Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
TOSB Başkanı Ömer Burhanoğlu,  yönetimi tanıtıp, faaliyetlerle ilgili bilgi sundu, Vali Aksoy’a ‘Bir Hedefin Peşinde Çeyrek Asır’ adlı kitabı takdim etti.

DEMOKRAT PARTİ- Mustafa Nazlıgül başkanlığındaki Demokrat Parti Kocaeli İl yönetimi de Vali Aksoy’a kutlama ziyaretinde bulundu. DP İl Başkanı Nazlıgül, Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıl dönümü nedeniyle TEMA Vakfı aracılığıyla Vali Aksoy adına yaptıkları fidan bağış sertifikasını sundu, kabullerinden dolayı teşekkür etti. 
 
GEBZE MÜSİAD- Gebze (MÜSİAD) Müstakil Sanayi ve İş Adamları Derneği Başkanı Nihat Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerini kabul eden Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, bir süre görüştü. Vali Hüseyin Aksoy’a hayırlı olsun dileklerinde bulunan Gebze MÜSİAD Başkanı Nihat Yıldırım, çiçek takdim etti, kabulleri nedeniyle teşekkürlerini sundu.

ECZACILAR ODASI- Eylül ayında genel kurula hazırlanan 31.Bölge Kocaeli Eczacılar Odası yönetimi de Vali Aksoy’a nezaket ziyaretinde bulundu. Oda Başkanı Ecz.Bilal Arpacı, yönetim kurulu üyelerini tanıttı, faaliyetlerle ilgili bilgi sundu. Arpacı, Vali Aksoy’a hayırlı olsun dileklerini ileterek, kabullerinden dolayı teşekkür etti.
 
KSMMMO- Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası(KSMMMO) Başkanı Fikret Gökmen ve yöneticiler de Vali Aksoy’a hayırlı olsun ziyareti yaptı. Vali Aksoy’a plaket takdim eden KSMMMO Başkanı Gökmen, yöneticileri tanıttı, faaliyetlerle ilgili bilgi sundu. Gökmen, kabulleri nedeniyle Vali Aksoy’a da teşekkür etti.


 

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