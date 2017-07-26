Vali Aksoy'a ziyaretler

POSCO- POSCO Assan TST CEO’su Haeik Jeong, İş Destek Birimleri Grup Müdürü Kyung Wook, Strateji Geliştirme Birim Müdürü Nuri Jung ve Kurumsal İletişim Birim Müdürü Emrah Çamur, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Haeik Jeong, Vali Aksoy’a hayırlı olsun dileklerini ileterek, kabullerinden dolayı teşekkür etti.

KOSİAD

Kocaeli Sanayi ve İş Adamları Derneği (KOSİAD) Başkanı Erkan Karacan ve yöneticiler de Vali Aksoy’a kutlama ziyareti yaptı. KOSİAD Başkanı Erkan Karacan, Vali Aksoy’a görevinde başarılar diledi, faaliyetlerle ilgili bilgi sunup, yöneticileri tanıttı.

MÜSİAD

Müstakil Sanayi ve İş Adamları Derneği(MÜSİAD) Kocaeli Şube Başkanı Celal Ayvaz ve yönetim kurulu üyeleri de Vali Aksoy’u makamında ziyaret etti. Faaliyetlerle ilgili bilgi sunan Ayvaz, yöneticileri tanıttı, Vali Aksoy’a görevinde başarılar diledi.