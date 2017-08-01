Vali Aksoy'a ziyaretler

GOSB BAŞKANI- Gebze Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Yıldırım, GOSB ile ilgili bilgiler aktardığı Vali Aksoy’a üzerinde Osmanlı desenlerinin yer aldığı ibrik takdiminde bulundu.

İMES YÖNETİMİ- İMES Makine Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay ve yöneticiler, Vali Hüseyin Aksoy’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan İrfan Küçükay, Aksoy’a yeni görevinde başarılar diledi ve kendisine şekerlik takdiminde bulundu.

WELLBORN YÖNETİMİ- Başiskele’de bulunan Wellborn Luxury Otel Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Ulusoy ve Wellborn Otel Genel Müdürü Sinan Tepeçalı, Vali Hüseyin Aksoy’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ulusoy, ziyarette işletmeyle ilgili bilgi sundu.

İŞ BANKASI- İş Bankası İzmit Şube Başkanı Yasin Saydanoğlu ve Müdür Yardımcısı Neslihan Çelik, Vali Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret etti. Vali Aksoy’u kutlayan Saydanoğlu, kabullerinden dolayı kendisine teşekkür etti.

HALK BANKASI- Halk Bankası Bölge Koordinatörü Okan Saraç, İzmit Şube Müdürü Oktay Doğan ve Pazarlama Müdürü Elif Halıcı da Vali Hüseyin Aksoy’un ziyaretçileri arasındaydı. Halk Bankası heyeti de Aksoy’a kurumla ilgili bilgi sundu, görevinde başarılar diledi.