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Vali Aksoy'a ziyaretler devam ediyor

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Vali Aksoy'a ziyaretler devam ediyor

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HARİTACILAR- TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Murat Selim Çepni ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Çepni, faaliyetlerle ilgili bilgi sundu, Aksoy da ziyarete teşekkür etti.

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DESSAT- Değirmendere Su Altı Topluluğu Spor Kulübü (DESSAT) Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sait Gürer ve Dünya Engelliler Serbest Dalış Rekortmeni Ufuk Koçak da Vali Aksoy’un konuğu oldu. Gürer ve Koçak, faaliyetlerle ilgili Aksoy’a bilgi sundu.

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BELDE LİMAN- Belde Liman A.Ş. CEO’su Nilhan Değer, Kurucu Ortağı Ertürk Değer ve Başkan Yardımcısı Av. Vedat Pehlivan, Vali Hüseyin Aksoy’u ziyaret etti. Aksoy’a başarılar dileyen Belde Liman yöneticileri, yapılan faaliyetlerle ilgili bilgi aktardı.

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LASTİK-İŞ- Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan ve yönetimi ile Kocaeli Şubesi yetkilileri, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un konuğu oldu. Karacan, iş dünyası ile ilgili bilgi sundu, Vali Aksoy’a görevinde başarılar diledi.

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GAZİLER- Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Güneydoğu Gazisi Necmi Harman ile Kıbrıs Gazisi Salih Mehmet Çavuş’u kabul etti. Gaziler, Aksoy’a görevinde başarılar diledi. Aksoy da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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TABİP ODASI- Kocaeli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Aynur Karadenizli, Genel Sekreter Dr. Ersin Karagöz ile birlikte Vali Hüseyin Aksoy’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Prof.Karadenizli, Vali Aksoy’a oda faaliyetleri ve sağlık sektörüyle ilgili bilgi aktardı.

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DSP YÖNETİMİ- Demokratik Sol Parti Kocaeli İl Başkanı Halim Dedeoğlu ve yöneticiler, Vali Aksoy’u makamında ziyaret ederek, yeni görevi nedeniyle kutladılar. DSP İl Başkanı Aksoy, DSP heyetine ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktardı.

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AK PARTİ KADINLARI- AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, 12 ilçe AK Parti Kadın Kolları başkanları ve üyeleri ile birlikte Vali Hüseyin Aksoy’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Kalabalık heyeti salonda kabul eden Vali Aksoy, daha sonra toplu fotoğraf çektirdi.
 

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