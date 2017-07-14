Vali Aksoy:Devletimizin kapısı sonuna kadar açıktır

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü sebebiyle şehit ve gazi yakınlarına verilen yemekte konuşan Vali Hüseyin Aksoy, “Gazi ve şehitlerimizin yakınlarına devletimizin kapısı sonuna kadar açıktır” dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü sebebiyle Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Vali Hüseyin Aksoy, bu akşam şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarıyla The Ness Otel’de düzenlenen yemek programında bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleşen etkinliğe AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, BBP İl Başkanı Serhat Duyar, SP İl Başkanı Nurettin Çelik, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, Garnizon Komutanı Metin Gürak, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Karadeniz, Donanma Komutanı Veysel Kösele, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümlü, İl Müftüsü Yusuf Doğan, Baro Başkanı Sertif Gökçe, KOÜ Rektörü Sadettin Hülagü, KTÜ Rektörü Haluk Görgün, belediye başkanları, ilçe kaymakamları, kurum ve kuruluşların il müdürleri ile çok sayıda şehit yakını, gazi ve gazi yakını katılım gösterdi.

BİZLERE DÜŞEN SAHİP ÇIKMAKTIR

Yemek öncesinde Değirmendere Yalı Camii İmamı Hikmet Akça tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Ardından 15 Temmuz Şehitleri anısına hazırlanan sinevizyon gösterisi katılımcılara izlettirildi. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Şehitler ve gaziler bizim en büyük onurumuz. Onlar canlarını seve seve vermeseler bizler bugün böyle bir davet etkinliğini gerçekleştirmemiz mümkün değil. Çanakkale’de dedelerimiz o şanlı destanı yazmasalardı bugün Türkiye Cumhuriyeti diye bir devlet yoktu. Kurtuluş Savaşı’nda düğüne gider gibi şahadete giden dedelerimiz olmasa bağımsız bir devletin onurlu bireyleri olarak yaşayamazdık. Bizlere düşen onların hatıralarına sahip çıkmaktır” şeklinde konuştu.

HİZMET EDENLERİ UNUTMAYACAĞIZ

Karaosmanoğlu şunları söyledi:

“Bizi köleleştirmek için hep oyunlar oynadılar. Bizde mücadele ettik. Bugün hala bu mücadele devam ediyor. Atalarımız su uyur düşman uyumaz demiş. İşte 15 Temmuz’da düşmanın nasıl içimizde kümelendiğini, devletin değişik kademelerine sızdığını iyice fark ettik. Onun için hep hazırlıklı, güçlü olacağız. Milli birlik içerisinde yaşama isteğimiz her zaman canlı tutulacak. Farklılıklar rahmettir. Bu ülkede kardeşçe yaşamanın hazzını birlikte yaşayacağız. Bu hain emelleri taşıyanlar ne kadar kendilerini gizleseler de, açıktan da gizliden de saldırsa bizleri yıkamayacaklar. Biz bu ülkeye hizmet edenleri unutmayacağız.”

TÜRKİYE’NİN ÖNÜNÜ KESMEK İSTEDİLER

Vali Hüseyin Aksoy ise “15 Temmuz’da Türkiye büyük bir darbe teşebbüsüyle karşı karşıya kaldı. Gelişen Türkiye’nin önünü kesmek adına kalkışılan darbe teşebbüsü vatandaşlarımızın alanlara inmesiyle ve güvenlik güçlerimizle birlikte önlenmiştir. Türkiye’nin kalkınmasını istemeyen dış mihraklar Türkiye’nin önünü kesmek istemekteler. Terörle mücadelede asker ve polisimiz fedakarca gayret gösterdi. 15 Temmuz’da da halkımızın sağduyusu galip gelmiştir. Milli iradeye sahip çıkılmıştır. Demokrasi nöbetleri tutulmuştur. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum” şeklinde konuştu.

“DEVLETİMİZİN KAPISI AÇIKTIR”

Darbe girişimin engellenmesinin ülkemizin geleceği açısında büyük önem taşıdığına dikkat çeken Aksoy, “Kocaeli halkı tüm ülkemizde olduğu gibi demokrasiye sahip çıktı. Darbe girişiminin birinci yılında şehitlerimizi bir daha anmak adına bu organizasyonu düzenledik. Etkinliğimize katılım gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. Bütün şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Gazilerimizi de minnetle anıyorum. Gazi ve şehitlerimizin yakınlarına devletimizin kapısı sonuna kadar açıktır. Bu imkanları sonuna kadar kullanacağımızı bir kez daha dile getirmek istiyorum. Bütün kurumlarımızla hep beraberiz. Biz bir ve bütünüz. Bu birlikteliğimiz bundan sonra da devam edecektir” açıklamasında bulundu.

Çiğdem ARMAĞAN