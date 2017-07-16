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Vali Aksoy,"Türk milleti demokrasiye sahip çıktı"

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Vali Aksoy,"Türk milleti demokrasiye sahip çıktı"
15 Temmuz’un yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla dün gece ülkenin her yerinde başlatılan “Demokrasi Nöbeti” bugün de gece yarısına kadar devam edecek.

İzmit Milli İrade Meydanı’nda (Perşembe Pazarı alanı) dün akşam başlayan “Demokrasi Nöbeti”ne katılım bir hayli yüksek oldu. Demokrasi Nöbeti,  bu gece de devam edecek saat 24.00’de halk dağılacak.

Programa Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, EDOK Komutanı Metin Gürak, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, KOÜ Rektörü Sadettin Hülagü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇOK İYİ DERS ALDIK
“Doğuştan asker olan bir milletiz” diyen Başkan Karaosmanoğlu, “Bunu geçen yıl 2016 yılının 15 Temmuz’undan beri gösterdik. Her zaman başımız sıkıştığında kadınıyla ve erkeğiyle asker milletiyiz. 15 Temmuz hepimiz için bir ders ve Türkiye’yi diz çöktürme, köleleştirme hareketiydi. Sadece FETÖ’nün yapacağı iş değildi. Arkasını iyi tanıyoruz. Batı’nın iki yüzlüğünün daha önce çok izledik. PKK, DEAŞ ve FETÖ hep batının desteklediği uşaklardır. Beyinleri satılmıştır. Onları iyi tanıyacağız ve onlara asla fırsat vermeyeceğiz. Ben inanıyorum burada çok iyi ders aldık. Yapılan ihaneti unutmayacağız. Çok uyanık olacağız. Birbirimize değer vereceğiz. Farklılıklar bu ülkenin rengidir, kokusudur. Bir arada yaşayacağız. Gelişmeye devam kalkınmaya devam Atatürk’ün dediği gibi çağdaş medeniyetin önüne geçeceğiz” ifadelerini kullandı.

Vali Hüseyin Aksoy şunları söyledi:

“Bundan bir yıl önce Türkiye’de milli iradeye ortadan kaldırmaya çalışan bir teşebbüs vardı. Bu teşebbüsün başarıya ulaşamamasının en büyük sebebi halkımızın meydanları doldurmasıydı. Türk milleti demokrasiye ve milli iradeye sahip çıktı. Bu çok önemliydi. Milli iradeye sahip çıkan milleti tüm dünya tanımış oldu. Bir daha Türkiye’yle ilgili hesap yapmaya kalkanlar bu milletin asil duruşunu dikkate alacaklardır. Böyle günlerin bir daha yaşanmaması adına bu durumun önemli olduğunu belirtmek istiyorum”

Çiğdem ARMAĞAN

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