Vali bizzat denetledi

Okullardaki eğitim kalitesiyle ilgili yetkililerle sürekli iletiyim içinde bulunan Vali Aksoy, bu kez çocukların eğitimlerini güvenli ortamlarda sürdürebilmeleri için okullar ve çevresinde her türlü suça karşı kolluk görevlileri tarafından alınan tedbirleri yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Hüseyin Aksoy’a; bu incelemeleri sırasında Vali Yardımcısı Dursun Balaban, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci ve İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik de eşlik etti.

Atatürk Ortaokulu ile Kocaeli İmam-Hatip Lisesinde ve çevresinde alınan önlemleri, güvenlik tedbirlerini ve yürütülen çalışmaları bizzat denetleyen Vali Aksoy, incelemelerin ardından sınıfları da gezerek, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

