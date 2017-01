Vali, Derincespor’u kabul etti

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, geçtiğimiz günlerde Kocaelispor, Gölcükspor, Gebzespor ve Darıca GB’yi ziyaret etmişti.

Vali Güzeloğlu, 3.Lig’de yer alan Derincespor’u da makamında kabul etti, yönetici ve futbolcularla bir süre görüştü.

DERİNCESPOR’U MAKAMINDA AĞIRLADI

Vali Güzeloğlu, diğer kulüpleri kendisi ziyaret etmiş, antrenmanlarını da izlemişti. Vali Güzeloğlu bu kez Derincespor’u makamında kabul etti, Başkan Şahin Çavuşoğlu, yöneticiler ve futbolcuları ağırladı. Ziyarette Gençlik Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Derincespor Kulüp Başkanı Şahin Çavuşoğlu, Kulüp Müdürü Volkan Elmaser, Teknik Direktör Ali Asım Balkaya, Kulüp Yöneticileri; İrfan Aydoğdu, Kadir Nuroğlu, Takım Kaptanı Ömer Çelimli, Futbolcular İbrahim Gürel ve Raif Gündoğdu yer aldı.

ÇAVUŞOĞLU, “İLK DEFA BİZE BÖYLE BİR İMKAN TANINDI”

Derincespor Kulüp Başkanı Şahin Çavuşoğlu, ziyarette Vali Güzeloğlu’nun isminin yazılı olduğu 41 numaralı forma, atkı ve çiçek verdi. Başkan Çavuşoğlu, Vali Güzeloğlu’nun davetinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek;“Sayın Valim; şimdiye kadar derdimizi, sevincimizi paylaşacak çok imkân bulamadık, ilk defa bizlere böyle bir imkân tanındı, bunun için özellikle size çok teşekkür ediyorum” dedi. Kulüp Başkanı Şahin Çavuşoğlu, kulübün çalışmaları hakkında Vali Güzeloğlu’na bilgi verdi.

“KOCAELİ, TÜRKİYE’YE MODEL OLMALI”

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Derincespor’u kabulünde yaptığı konuşmada; “İlk önce hoş geldiniz demek istiyorum. Kocaeli’mizin bir bütün olarak her alanda, her boyutta daha iyiye, daha güzele ve en iyiye gitmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Şüphesiz ki bu bütünlüğün içerisinde sporda çok önemli bir yer teşkil ediyor. Kocaeli’nin sahip olduğu potansiyelin, birikimin, derinliğin ve dinamiklerin her alanda Türkiye adına en önde bir model olmayı gerektirdiğini biliyoruz. Bu perspektiften baktığımız zaman spor alt yapısı ve sporun alt başlığında futbol tabi önemli bir sorumluluk ve ilgi alanımızdır.

“BİZİM İÇİN HER KULÜP DEĞERLİ”

Profesyonel Kulüplerimiz perspektifinde bütün kulüplerimizi ziyaret ettik. Derincespor’un da diğer spor kulüplerimiz gibi hem değerli olduğunu, hem de önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Başarısı bizim başarımızdır ve ilimizin başarısıdır. Diğer buluşmalarda da ifade ettiğim gibi bugün Türkiye 1’nci Süper Lig’ine futbol olarak baktığımız zaman iki ilçe takımı bulunmakta ve bu iki ilçenin de konumu itibari ile Kocaeli’miz adına tüm ilçelerimizden çok farklı, çok kabul edilebilir büyük bir imkanları yok.

“HEDEF SÜPER LİG OLMALI”

Demek ki Kocaeli için hedef, bir bütün olarak, İlçeler olarak da en ötesi yani Süper Lig olmak zorunda. Bu perspektifte hareket etmek, bu perspektifte gayret göstermek ve bu çerçevede olayı görmemiz gerekiyor. Bende sizlere, başkanımıza, yönetimdeki arkadaşlarımıza, teknik kadromuza başarılar diliyorum. Ligin ikinci yarısının beklentilerinizin karşılığının alındığı bir süreç olmasını temenni ediyorum” dedi.