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Vali gazetemize açıkladı: Kuş uçurtulmuyor

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Vali gazetemize açıkladı: Kuş uçurtulmuyor
Kocaeli Valiliği’nin ders yılının ikinci yarısıyla birlikte okul önlerinde başlattığı önlemler hiç aksatılmadan devam ediyor.

İl genelinde okul önlerindeki uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulamaların aynı kararlılıkla sürdürüleceği de açıklandı.

“YABANCI OLMAYACAK”

 Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu gazetemize yaptığı özel açıklamada, “Öğrenci durumundaki çocuklarımız, okula gitmek için evlerinden çıktıkları andan, okul bitimi evlerine dönene kadar devlete emanettir. Biz sadece uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmıyoruz. Okul önlerinde dolaşan, öğrencileri rahatsız eden, tehdit ve gasp suçlarına karışanları da uyarıyoruz. Okul bahçeleri çevresinde okulla ilgisi bulunmayan hiç kimseyi bulundurmayacağız.”

“ASAYİŞ DENETİMLERİ”

Vali Güzeloğlu, ilimizde asayiş denetimleri konusunda da yeni uygulamalar başlattıkları açıkladı. Güzeloğlu şunları söyledi: “Her hafta ilimizin bir veya iki ilçesinde genel denetim yapıyoruz. Artık Jandarma da bize bağlı çok uyumlu çalışıyoruz. İlçelerde yapılacak asayiş operasyonlarından ilçe kaymakamının bile operasyon başlamadan 1 saat önce haberi oluyor. Operasyon yapılan ilçelerde her yere giriliyor. Binlerce kişinin GBT kontrolü yapılıyor. Üstelik bu uygulamalar yapılırken suçsuz vatandaşların rahatsız edilmemesine azami önem gösteriliyor. Son günlerdeki operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan, mahkemeler tarafından mahkum edilmiş pek çok kişiyi yakalayıp, adalete teslim ettik. Kocaeli asayiş açısından hassas bir şehir. Ama bu konuda çok ciddi ve titiz çalışmaya kararlıyız.”

 

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