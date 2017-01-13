Vali, gurur duymakta haklı

İlimizdeki eğitim kalitesi ile ilgili olarak yıllardır bir gazeteci sıfatıyla çok yakından ilgilendim. Özellikle deprem yılı 1999’dan sonra ilimizde eğitim tam anlamıyla çökmüştü.

40 yıla varan meslek hayatımda, mahkeme tarafından “Hakaret “ suçlamasıyla tazminata mahkum olduğum bir tek olay vardır. Bu da eğitim konusuyla ilgilidir. Kocaeli’de eğitim çok rezil hale gelmişti. Ortaokul son sınıf öğrencilerinin, lise son sınıf öğrencilerinin girdiği sınavlarda ilimiz 81 il içinde son 10 arasına kadar düşmüştü. Dönemin eğitimden sorumlu idarecileri ile eğitime bulaşmayı marifet sanan dönemin yerel siyasetçileri bu tabloya tamamen alakasız gerekçeler gösteriyorlardı. Hatta, “Bu şehirdeki çocuklar, gençler aptal” demeye getiriyorlardı.

Demek ki, iyice dellenmiş, kantarın topuzunu kaçırmışım. Yazdığım bir yazı nedeniyle, mahkeme tarafından dönemin il milli eğitim müdürüne 2 bin TL tazminat ödemeye mahkum edilmiştim. Bu meslekteki tek cezamdır.

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O müdürler, o siyasetçiler yok olup gittiler. Ama ilimizdeki eğitim öylesine tahrip edilmiş, öylesine rezil hale getirilmişti ki, Kocaeli’deki öğrencilerin başarısızlığı yıllarca devam etti. Önceki valiler de bu konuda iyi niyetle bir şeyler yapmaya çalıştılar. Ama Kocaeli’deki eğitimin kalitesini yükseltmek isterken, bu işi ilimizde iyice ticari bir meta haline getirmeye başladık. Büyük sınavlarda 70’inci sıralardayken, 50’nci sıralara geldik. Bunu başarı gibi görmemiz istendi.

İlimizdeki eğitimin kalitesini yükseltmek konusundaki ciddi, tutarlı ve sistematik çalışma, Vali Hasan Basri Güzeloğlu ile birlikte başladı. Son 3 yılda ortaya çıkan tablo, Vali Güzeloğlu’nun bu konuda haklı olarak gurur duymasına neden oluyor ki, Sayın Vali’nin buna hakkı var.

Geçen yıl, LYS sonrası Vali Güzeloğlu bir değerlendirme toplantısı yapmış, üniversite sınavlarında Türkiye çapında derece alan ilimiz öğrencilerini onurlandırıp, ödüllendirmişti. O toplantıya katılmıştım. Vali Güzeloğlu’nun eğitime ve bu kentin potansiyeline yaklaşımını görmüş, çok takdir etmiştim.

Güzeloğlu, önceki gün TEOG sınavları sonrasında yeni bir değerlendirme toplantısı düzenledi. Davetliydim. Ama katılamadım. Bu toplantıda ortaya konanları, rakamları dün yerel gazetelerdeki haberleri dikkatle okuyarak öğrendim.

2014 yılında Kocaeli’den TEOG’a ve LYS’ye giren öğrencilerin not ortalaması, Türkiye ortalamasının gerisindeydi. Şimdi, son sınavlarda Kocaelili öğrencilerin not ortalaması Türkiye ortalamasının üzerinde. Geçtiğimiz yıllarda 81 vilayet içindeki sıralamada 70’lere gerilemiştik. Şimdilerde ilk 10’u zorluyoruz. Vali Güzeloğlu hala “Bu da yetmez. Bu şehrin potansiyeli, öğrencilerimizin çok daha iyi durumda olmasını gerektirir” diyor. Bu konuda da iddialı.

İyi de Vali Güzeloğlu ne yaptı da, 3 yıl içinde ilimizdeki eğitimi en diplerden alıp, yukarılara yükseltti? Sadece bu konuyla ilgilendi. Samimiyetle, hassasiyetle ilgilendi. Öğretmen açıkları giderildi. Okul binalarının fiziki sorunları en aza indirildi. Eğitimle ilgili her türlü adım, geciktirilmeden atıldı. Vali, defalarca ilçeleri dolaştı. Muhtarlarla görüştü. Hep eğitimi öne çıkarttı. Eğitimle ilgili rakamları çok yakından takip etti.

Bütün bu pozitif yaklaşımlar, ilimizde küme düşen eğitimi, yeniden üst liglere taşımaya başladı. Bakın bazı konularda hatalar, eksikler olabilir. Ama Vali Hasan Basri Güzeloğlu, bu kentte göreve başladıktan sonra, eğitim konusunda gerçekten önemli işler yaptı. 1980’li, 90’lı yıllarda ilköğretim ve ortaöğretimde olan nesiller ağır tahribat görmüşlerdi. Şimdi Güzeloğlu dönemi nesli, bu açıdan bir hayli şanslı görünüyor.

Fatma Kaplan Hürriyet aldığı oyların hakkını verdi

Güvenip sevdiğim, sevmeyip güvenmediğim insanlar konusunda çok yanılgılarım olmuştur. Ama tanıdığım, el sıkıştığım ilk günden itibaren hem sevip, hem güvendiğim Kocaeli Milletvekili Fatma Kaptan Hürriyet konusunda yanılmadığımı görmenin keyfini çıkartıyorum.

Önceki gece evde akşam yemeğimizi bitirmiştik. Ben mutfakta kahve keyfi yapıyordum. Telefonum çaldı. Saat 20.00-20.30 sıraları. Arayan Fatma Hanım’dı. Hal, hatır sordu, hasta olan kardeşimin durumunu sordu. Fatma Kaplan Hürriyet o sıralarda Meclis’teydi. 5 dakika kadar konuştuk.

Bu görüşmeden bir süre sonra gece oğlum cep telefonundan Fatma Kaplan Hürriyet’in Meclis’te yaptığı ve bence Türk siyaset tarihine geçen konuşmasını açıp izlettirdi.

Meclis’te büyük bir kavga çıkmış. Fatma Hürriyet, elindeki cep telefonu ile AK Partili milletvekillerinin açık oy verişini görüntülemek isterken tartaklanmış. Boğazı sıkılmış. Fatma Hanım, öfkelenince çok daha ilginç, çok daha agresif olabiliyor. Meclis’te uğradığı saldırının ardından yaptığı konuşma, önceki gece ve dün sosyal medyada en çok izlenen görüntüler haline geldi. Muhalif gazetelerde manşete çıktı. Bu olay ile birlikte CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’in, siyasette kendisine çok sağlam bir yer edindiğini düşünüyorum. 2015 yılındaki iki genel seçimde Kemal Kılıçdaroğlu atamasıyla CHP listesinin 1’inci sırasına yerleştirilen Fatma Hanım’a, ilimizdeki pek çok CHP’li bile burun kıvırıyordu. Ama Fatma Hanım önceki gece, bu kentteki pek çok CHP’liden daha erkek gibi kadın olduğunu, aldığı oyları da helal ettirdiğini gösterdi.

Tabii, bu ülkenin bir vatandaşı olarak, Meclis’te Anayasa görüşmelerinde ortaya çıkan tablodan çok rahatsız olduğumu da belirtmek isterim. Bütün bunların olabileceğini, konu Meclis’e gelmeden önce öngörmüştük. Siz hele bekleyin. Bu konu referandum için sahaya insin, toplum nasıl gerilecek. Ne kavgalar, ülkemiz adına ne acı tablolarla karşılaşacağız.

Evde fizik tedavi hizmeti

Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, ilimizde fizik tedavi hizmetleri konusunda yeni ve önemli bir hamleye hazırlanıyor. Fizik tedavi, insan sağlığı açısından en yaygın kullanılan tıp dallarından biri. Çünkü, acı çeken insanlar ve onların yakınlarını ilgilendiriyor. Üstelik, en ticari tıp alanlarının başında geliyor.

Fizik tedavi konusunda ilimizde pek çok özel sağlık kurumu var. Hepsi tam kapasite ile çalışıyor. Kamuya ait sağlık kurumları ise, bu alanda eksikti. Şimdi, biri Halıdere’de, diğeri Alikahya’da iki büyük fizik tedavi merkezi kuruluyor. Ayrıca, İzmit merkezindeki Yürüyüş Yolu Semt Polikliniği’nde fizik tedavi birimi büyütülüyor. Bunların yanısıra, ilimizde “Evde fizik tedavi hizmeti” başlatılıyor.

Fizik tedavisine ihtiyacı olan, özellikle felçli hastaların durumu gerçekten hem kendileri, hem yakınları için çok ciddi bir sıkıntıdır. Benim başımda var, biliyorum. Fizik tedaviye ihtiyaç duyan hastaların her gün ambulansla tedavi merkezlerine götürülmesi, sonra evlerine geri getirilmesi çok zor bir iştir. Bu hizmetin belli risk seviyesindeki hastalar için evde verilmesi hem hastalar için moral, hem yakınları için çok önemli bir destek olabilir. Uygulamanın, Halıdere’deki eski Belediye Binasında tadilatın bitmesi, burada Fizik Tedavi Merkezi’nin hizmete girmesinin ardından önce Gölcük ve Karamürsel’de başlatılacağı açıklandı. Umarım, bu hizmet kısa sürede kent geneline yaygınlaştırılır.