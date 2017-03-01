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 Vali Güzeloğlu, 15 Temmuz şehidinin eşini ziyaret etti

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 Vali Güzeloğlu, 15 Temmuz şehidinin eşini ziyaret etti
Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara’da hayatını kaybeden şehit Emrah Sapa’nın eşini ziyaret etti. 

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara’da hayatını kaybeden şehit Emrah Sapa’nın eşini ziyaret etti. Ziyarette Vali Güzeloğlu ve eşinin yanı sıra Başiskele Kaymakamı Atila Kantay ve eşi Müjgan Kantay da hazır bulundu.

Ziyarette konuşan Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, “15 Temmuz gecesi aziz milletimiz, dünyada emsali görülmemiş bir iman ve inançla, göğsünü tanklara, jetlere ve helikopterlere siper ederek, demokrasisine sahip çıkmış ve tarihe ismini yazdırmıştır. Ülkemizin birlik ve beraberliği için canlarını seve seve veren şehidimiz Emrah’ımızı ve tüm şehitlerimizi şükran ve minnetle anıyoruz, ruhları şad olsun" dedi.

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