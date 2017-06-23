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Vali Güzeloğlu bayramlaşarak veda etti

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Vali Güzeloğlu bayramlaşarak veda etti
Diyarbakır Valiliği'ne atanan Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, valilik çalışanlarıyla bayramlaşarak veda etti.

Valiler Kararnamesi ile Diyarbakır Valiliği'ne atanan Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, bayram öncesinde valilik çalışanlarıyla bayramlaştı. Valilik çalışanlarıyla tek tek bayramlaşan Güzeloğlu, fotoğraf çekildi. Güzeloğlu, özel kalemde görevli bir memurun yeğeni olan down sendromlu Aylin Güzelcik ile de bayramlaşarak çikolata ikram etti. Vali Güzeloğlu sağlıklı ve mutlu bayramlar dileyerek, "Sağlıkla huzurla, imanla, Allah nice bayramlara erişmeyi nasip etsin. Sevdiklerinizle, eşlerinizle, ailenizle nice bayramlara sağlıkla geçmeyi nasip etsin. Hayatın içinde ayrılıklar aslında hüzündür ama ayrılıkları yaşarken bu ayrılıkların konusu olan edinilmişlikler de zenginliğimizdir. Tanıdığınız kişiler, paylaştığınız zamanlardır. Allah devletimizi ve milletimizi sonsuza kadar payidar eylesin. Bu devleti ve bu milleti, her gelecek gün gelişen ve güçlenen, emin adımlarla büyüyen ülkemiz için çalışıyoruz. İnsanımızın mutluluğu ve huzuru için çalışıyoruz. Onların esenliği için çalışıyoruz. Onların hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz" dedi.

Kocaeli'nin hizmet kalitesinde Türkiye'de örnek bir kent olduğunu kaydeden Güzeloğlu şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz yeni çıkan kararnameyle Diyarbakır Valiliği'ne atandım. Bütün çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Onların sonucunda Kocaeli hizmet kalitesinde, kamu hizmeti anlayışında Türkiye'de örnek bir kent oldu. Huzur ve güvenin tesis edildiği, eğitim, sağlık, sosyal, kültürel alanlarda örnek projelerin gerçekleştiği bir kent oldu. Modern ve örnek bir kent iddiamız tescillendi. Çok güzel sonuçlara ulaştık. Devam eden projelerimiz var. Onlar da devam edecek inşallah hepinizin katkılarıyla ve yeni gelen valimizin katkılarıyla hiç şüphesiz. Buna hiç şüphem yok"

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