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Vali Güzeloğlu, Doç. Dr. Soner Şahin ile vedalaştı

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Vali Güzeloğlu, Doç. Dr. Soner Şahin ile vedalaştı
Son kararname ile Diyarbakır Valiliği'ne atanan Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, veda turlarına devam ediyor.

Son olarak VM Medical Park Kocaeli Hastanesi'ni ziyaret eden Vali Güzeloğlu, Genel Müdür Doç. Dr. Soner Şahin'i ziyaret etti ve yolu Diyarbakır'a düşen herkesi misafir etmekten büyük mutluluk duyacağını söyledi.

İLK TORUNUNU VM MEDICAL PARK'TA KUCAKLADI
VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Genel Müdürü Doç. Dr. Soner Şahin'in odasında gerçekleştirilen veda ziyaretinde konuşan Vali Güzeloğlu, "Açıldığı ilk günden bu yana gerek bana gerekse aileme verilen sağlık hizmetlerinden ötürü Soner beye ve tüm hekimlerimize teşekkür ediyorum. Kısa bir süre önce ilk torunumu burada kucağıma aldım. O nedenle buranın bendeki önemi ve değeri bir başkadır. Soner bey ile bir dost, bir ağabey ilişkimiz vardı. Bundan sonra da aynı şekilde devam edecektir" dedi. Vali Güzeloğlu'nun ziyaretinin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Genel Müdürü Doç. Dr. Soner Şahin, kendilerine yeni görev yerinde başarılar diledi.
 

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