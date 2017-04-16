Vali Güzeloğlu eşiyle oy kullandı: 3 bin güvenlik görevde

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu saat 10.00’da 50. Yıl Ortaokulu’nda oyunu kullandı. Oy kullanmaya eşi Ayşe Güzeloğlu ile birlikte gelen Vali Güzeloğlu, 1089 No'lu sandığa oyunu attı.

Güzeloğlu’ndan önce eşi Ayşe Güzeloğlu’da aynı sandığa oy attı.

Oy kullanma işleminin ardından basın açıklaması yapan Güzeloğlu şunları söyledi:

HUZUR İÇİNDE DEVAM ETMEKTE

“Bugün Türk demokrasisi adına çok önemli bir gün. Demokrasi de tek güç millettir. Milletin egemenliğine dayalı, milletin iradesiyle belirlenen demokrasimizde bugün bir referandum yaşıyoruz. Demokrasinin şöleni olan sandıkta yüce Türk milleti bugün özgürce, iradesiyle kararını verecek. Ülkemiz için en iyisinin diliyorum. Ülkemizin aydınlık yarınlarına kalkınmış gelişmiş bir ülke olması adına bu referandumun karar verecek. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kocaeli’miz de başlayan oy verme sürecimiz son derece huzur içinde devam etmekte.

3 BİN GÜVENLİK GÖREVDE

Tüm bölgemizdeki 3494 sandığımız da oy verme işlemiş başladı. Kocaeli vatandaşımızın olgunluğuyla çok güzel bir dönem yaşandı. Umarım bugünde bu süreç taçlanacaktır. Bu olgunluğa katkı veren vatandaşlarımıza ve siyasi parti temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Bugün sabahtan itibaren ilçe seçim kurumlarımızın oy pusulası dağıtmaya başlamasından itibaren alanlarda güvenlik birimlerimizle birlikte tüm arkadaşlarımız referandumun huzur ve güvenlik içinde geçmesi gayretinde. Yaklaşık 3 bin güvenlik güçlerimiz görevde. Bu referandumun ülkemizi gelecek yarınlara taşımasını temenni ediyorum.

Çiğdem ARMAĞAN