Vali Güzeloğlu Kocaeli'de seferberliği başlattı

Milli İstihdam Seferberliği Toplantısında iş adamları dertlerini anlattı. 3,5 saat süren toplantıda hedef 2017’nin sonuna kadar 57 bin 713 kişinin istihdama katılması.

TOBB ev sahipliğinde 7 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirilen ekonomi şurasında Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın açıkladığı ve öncülük ettiği “ Milli İstihdam Seferberliği” Kocaeli il toplantısı ilimiz de istihdama katkı sağlayan Sanayi, Ticaret Odalarının temsilcileri ile kent yöneticilerini bir araya getirdi. Toplantıda Güzeloğlu “Yıl sonunda Kocaeli istihdam seferberliğinde başı çekmeli hedef 57 bin 713 kişinin izdihama katılımı” dedi.

İSTİHDAMA İLK DESTEK BÜYÜKŞEHİRDEN

Toplantıda Milli İstihdam seferberliğine ilk kattı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’ndan geldi. Karaosmanoğlu “Millî istihdam seferberliğine katkı amacıyla yaz aylarında (Nisan-Mayıs’ta alımlar başlayacak) kadro sözü verilmeksizin tüm ilçe belediyelerimizin de içinde yer alacağı çeşitli birimlerde çalıştırılmak üzere 2 bin kişiye istihdam desteği sağlayabiliriz sözü” verdi.

SALONU İSDİHDAM İÇİN DOLDURDULAR

Kocaeli Milli İstihdam Seferberliği toplantısı Valilik Akçakoca Toplantı Salonu’nda Vali Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Marka vekili Şevket Kırıcı 9 Şubat 2017’de 687 sayılı kararname ile çıkan “ Milli İstihdam seferberliğine” yönelik karar ve uygulamalar hakkında salona bilgi aktardı. Milli İstihdam Seferberliği toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu,

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı, TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Çiftçi, Marka Genel Sekreteri Şevket Kırıcı, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Kaya, İl Jandarma Komutanı Mehmet Karadeniz, ilçe kaymakamları, Belediye başkanları, vali yardımcıları ile kurum müdürleri katıldı.

55 BİN İŞSİZİMİZ VAR

Artan işsizlik konusunda bir milli seferberlik başlatıldığını açıklayan Vali Güzeloğlu önemli rakamlara da değindi. Güzeloğlu, “Bu seferberlikte en önde yer alacak bir ilin temsilcileri olarak buradayız. İstihdamda adeta devrim sayılabilecek destekler sağlandı. 1 Ocak ve 31 Aralık arasında bir kişinin istihdamında 773 liralık yükü devlet işverenden yükü aldı. Maliyet oldukça düştü. Cumhurbaşkanımız talimatıyla gerek özel sektöre gerek OSB’lere gerekse kamuya ortak bir tavrı sergilemek. Türkiye’nin ekonomik gelişimini belirleyen, zenginlikler sunan bir kentiz. SGK kayıtlarında 616 bin 627 kişi çalışıyor ilimizde. 2016 yılı sonu itibariyle işsiz sayımız 55 bin 112. Hedefimiz İŞKUR üzerinden kayıtlı işsizlerin takip edilerek bu sayının azaltmak. En hayırlı iş bir işsize iş bulmaktır. Ekmek yapmaktır. İstihdam konusu takip edip gün gün rapor alacağız” dedi.

HEDEF; ŞUBAT, MART AYLARINDA İŞSİZLİĞİ AŞAĞI ÇEKMEK

Toplantıda Şubat ve Mart aylarında işsizlik rakamlarının aşağıya çekilmesi hedeflenirken, Vali Güzeloğlu; “Başka ne işimiz var, işimiz işsizliğimiz açıklamalarına yer verdi. Bu ülkeye istihdam kazandırmak gönül borcumuzdur. Artan işsizliğe Kocaeli de Milli birlik ve seferberlik içinde özel sektör, oda ve borsalar ve OSB’lerimiz tek amacı işsizliğe istihdama ortak bir tavır sergilemek olmalıdır. Mart ayına kadar bunu çözmeliyiz. Biz Kocaeli’yiz. Türkiye’nin ekonomik anlamda sanayinin kalbi olarak bu seferberliğe öncülük eden il olmalıyız dedi. Ve Sanayininim üretimin emrindeyiz diyor üniversitelerimiz, yeter ki bir kişi iş istesin, yeter ki işadamlarımız bizden istihdama destek için eğitim istesin” açıklamalarında bulundu.

İŞVEREN İŞSİZLİĞİN SEBEBİ İŞSİZLER

Sanayi kuruluşların temsilcileri “Türkiye’de İşsizliği iş edinmiş insanlar olduğunu düşünüyoruz, işsizlik maaşları olmazsa olmazımız. Ancak işin kantarı kaçtığında insanları çalıştırmakta zorlanıyoruz” açıklamalarına yer verdi. Türkiye’deki ve ilimizdeki işsizliğin sebebi sadece iş beğenmediği için çalışmayan işsizlermiş gibi vurgulandı. Oysaki işsizliğin ana temelinde kötü çalışma koşulları, işyerlerindeki istikrarsızlık, ücret dengesizliği, iş güvenliğinin olmaması gibi önemli sebepler hiç gündeme getirilmedi. Sadece sanayi kuruluşlarının temsilcileri içini döktü. Toplantıya çalışanlar ve işsizler adına (sendika) temsilcilerinin davet edilmemeleri tek taraflı bir istihdam toplantısı değerlendirilmesi yapılması dikkat çekti. İş var, kalite yok, kabiliyet yok açıklamalarının yüksek sesle ifade edildiği toplantıda adede işveren içini döktü. Toplantını formatı bu alamda değişti, İşverenlerin dertlerinin aktarıldığı toplantı haline geldi.

VASIFLI VASIFSIZ 3 BİN 500 ÇALIŞANA İHTİYAÇ VAR

Toplantı da sanayi odalarının şuan için ilimiz de 3 bin 500 nitelikli niteliksiz çalışana ihtiyaç olduğu açıklanan bilgiler arasındaydı. 2016 yılı sonu işsiz sayımız 55 bin 112 olarak açıklanırken, İŞKUR üzerinden kayıtsız işsizlerin takip edilip bu sayının aşağıya çekilmesi hedef olarak gösterildi. İşsizleri İstihdamla buluşturmalıyız. Kocaeli’nin potansiyeline inanıyoruz. İşsizlikte Türkiye’nin çok üzerinde iyi noktalara ulaşabiliriz açıklamaları Güzeloğlu’ndan geldi. İşveren ise devletten cezaları daha uzlaşmacı bekliyoruz. Yardımlarla yaşayan bir toplum olduk diyen işveren temsilcileri de oldu. İşsizlikte işveren ile iş arayanlar için Kocaeli valiliği ve belediyeler iş alımlarında tanıtım, duyuru desteği sağlayacak. tüm işsizlerin İşe yerleştirilmesi İŞKUR aracılığı ile yapılacak.

TEK TEK HEDEFLERİNİ AÇIKLADILAR

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Toplam 115 şirketle bir anket yaptık. Sadece yüzde 3, buçuk oranında teşvik paketiyle ilgili bilgi sahibi olanlar var. Yüzde 79 oranında vasıflı yüzde 58 vasıfsız elemana ihtiyaç olduğu ortaya çıktı. 6 bin kişi iş arıyor diye İŞKUR bildirdik. Sadece 42 kişi başvurdu. Mart ayının sonuna kadar 13 bin kişi, yıl sonuna kadar da toplam 20 bin kişi istihdam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Toplantıda KOTO Başkanı Necmi Bulut, yıl sonuna kadar da 7 bin, Gebze Ticaret Odası Meclis Başkanı Ümran Nargül 15 bin, Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel 2 bin kişi istihdama sokarak destek verebileceklerini açıkladı.

Organize Sanayi Bölgelerinde toplam doluluk oranının yüzde 72 olduğu açıklayan Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Başkanı Vahit Yıldırım “İstihdam edilen kişi sayısı 24 bin 469, boş personel sayısının ise 1 kişi olduğunu açıkladı. GOSB’da doluluk oranı yüzde 99’dur. Geçen hafta 43 tane yabancı şirketin yöneticilerini topladık. En büyük sıkıntılarının eleman sorunu olduğunu söyledi. Ben işsizliği iş edinmiş insanların olduğuna inanıyorum. 2000 yılından sonra insanların çalışma şevki ciddi anlamda değişti. 24 bin çalışanımız var OSB’mizde. 15 gün önce fabrikama hırsız girdi, SGK’dan görevliler geldi, fabrikamda kaçak yabancı çalışanlar varmış. Tek tek sordular oradaki çalışanlara. Rapor tuttular gittiler. Bunu ihbar edeni de bulamadım. Ben artık pes ettim, üretimden tamamen çekileceğim” ifadelerini kullandı. Vahit Yıldırım’ın ardından Vali Hasan Basri Güzeloğlu, “Haksız bir şekilde kimsenin yıpranmasına müsaade etmeyiz. Yatırımcıları olumsuzluğa itmek doğru değil” dedi.

ÜRETİMİMİZİN YARISINDAN FAZLASINI İHRAÇ EDİYORUZ

TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yunus Çiftçi de açıklamasında istihdam edilen kişi sayısı 19 bin 125 kişi iken boş personel sayısı 6 kişi. Doluluk oranı ise yüzde 93. Üretimimizin yarısından fazlasını ihraç ediyoruz. Mart sonunda 250 kişi daha istihdam edebiliriz. Yılsonunda da 875 kişi artmış olacak. Bizim sektörümüz günü birlik çalışan bir sektör değil. 2-3 yıl önceden sipariş alıyoruz. 12 Milyar TL ciromuz var. Niteliksiz olarak 40-50 kişiyi çalıştırabiliriz” dedi.

ELEMAN BULMAKTA SIKINTI YAŞIYORUZ

Kocaeli Gebze Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Mustafa R. Türker 13 bin 991 kişi istihdam edilirken, boş personel sayısının 261 olduğu doluluk oranının ise yüzde 54’te kaldığını belirtti. Türker, “Eleman bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. Yeni işçi alırken ücret dengesizliği ortaya çıkıyor. Eleman bulmada bir sıkıntıda bu. Vergi kanununda iyileştirme yapılmalı. Bu bizleri rahatlatacaktır. Mart sonuna kadar 50o, yılsonuna kadar ise bin kişi istihdama sokarız” dedi.

Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Osman Erkan istihdam ettikleri kişi sayısının 10 bin 369 olduğunu boş personel sayısının 6 ve doluluk oranının da yüzde 92 olduğu açıkladı.

Şennur YILDIZ

