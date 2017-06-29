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Vali Güzeloğlu Kocaeli'den uğurlandı

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Vali Güzeloğlu Kocaeli'den uğurlandı
Yeni valiler kararnamesi ile görev yerleri değişen ilimizin eski ve yeni valileri görevlerine bugün başlıyor.

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

Diyarbakır Valiliği’ne atanan Hasan Basri Güzeloğlu, bugün saat 10.00’da Valilik’te basın mensuplarıyla bir araya geldi. Güzeloğlu veda konuşmasında  "Ben ve ailem Kocaeli'de çok güzel günler yaşadık. Torunum burada doğru. Hakkınızı helal edin" dedi. Güzeloğlu yaptığı duygulu konuşmanın ardından aracından el sallayıp ailesiyle birlikte Diyarbakır'a gitmek üzere Kocaeli'den ayrıldı.

AKSOY 16.00'DA GELECEK

Diyarbakır’dan ilimize atanan yeni Vali Hüseyin Aksoy ise, bugün saat 16.00’da Kocaeli Valiliği’ne gelecek ve valilik personeli tarafından törenle karşılanacak. 

Çiğdem Armağan

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