Vali Güzeloğlu KOÜ Teknoparkı’nı ziyaret etti

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu Kocaeli Üniversitesi Teknoparkı’nı ziyaret etti.

Üreten-sanayi ve eğiten-üniversitesi işbirliği kapsamında gerçekleşen ziyarette Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli Üniversitesi Teknopark Genel Müdürü Ahmet Balkaya ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdülkadir Decdeli de yer aldı.

Ziyaret kapsamında basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede Vali Güzeloğlu’na Teknopark’ta yürütülen başarılı projeler ve firmaların yapmış olduğu çalışmalarla ilgili bilgiler verildi. Toplantı sonrası Teknopark bünyesinde çalışmalarını sürdüren firmaları gezerek incelemelerde bulunan Vali Güzeloğlu, Kocaeli Üniversitesinin üreticiye sağladığı katkılara vurgu yaptı.

Kocaeli Üniversitesi’nin Türkiye'nin en köklü ve en güçlü üniversitelerinden biri olduğunu belirten Vali Güzeloğlu, “Üniversitemiz yaptığı başarılı çalışmalarla teknoloji açısından Türkiye'ye öncülük edebilecek kapasitede. Bu durumu daha ileriye taşımak istiyoruz ve bunun sorumluluğunu da hissediyoruz. Teknoparktaki tüm firmalar çalışmalarını genişleterek daha ilerisini hedefliyor. Ben de böyle bir hedeften dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Üniversitesi Teknoparkı’nın çok değerli ve stratejik bir konuma sahip olduğunu belirtirken Teknopark’ı ulusal ve uluslararası alanda da geliştirmek istediklerini söyledi.

Hasan Basri Güzeloğlu, çağımızdaki en önemli güç ve kaynağın bilgi olduğuna dikkat çekerek, “Bilgiyi yöneten geleceği yönetiyor ve yönlendiriyor. Fakat bilgiyi kullanan ne yazık ki yönetiliyor. Türkiye yeniçağın bilgi ekonomisinde iddialı konumda. Ülkemizi geleceğe taşırken ekonomik gelişimimizi sürdürülebilir kılmayı da amaçlıyoruz. Bu bağlamda eğitici üniversitelerimizin üreten kesimle ya da sanayi kesimiyle yakın ve sıkı işbirliği kurmasının faydalı olduğunu düşünüyorum” dedi.

