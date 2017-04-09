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Vali Güzeloğlu polis teşkilatının 172. yaşını kutladı

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Vali Güzeloğlu polis teşkilatının 172. yaşını kutladı
Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Türk Polis Teşkilatı'nın 172. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Güzeloğlu, mesajında, kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden beri halkın can ve mal güvenliğinin sağlaması, suçların önlemesi ve suçluların adalete teslim edilmesi gibi önemli görevleri yerine getiren Türk Polis Teşkilatı'nın aynı zamanda ülkenin huzur ve güven ortamının tesisinde de büyük rol üstlendiğini belirtti.

Gücünü halktan ve kanunlardan alan Türk Polis Teşkilatı'nın görevini fedakarca, vatan ve millet sevdasıyla, büyük bir sorumluluk içinde yürüttüğünü vurgulayan Güzeloğlu, şunları kaydetti:

"Devletimizin müstesna kuruluşlarından Türk Polis Teşkilatımız, personel, araç, gereç ve teknik donanım açısından dünyanın en güçlü polis teşkilatlarından biri haline gelmiştir. Tüm bu yapısal değişikliklerin ve teknolojik iyileştirmelerinin ötesinde aslında Türk polisini en güçlü kılan faktör milletin içerisinden çıkması, milletin değerleriyle buluşması ve millete ait olmanın gururunu en yüce değer olarak taşımasıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin her köşesinde bu onurlu görevi büyük bir özveri ve insan sevgisiyle yerine getiren emniyet teşkilatımızın bu anlamlı gününü kutluyor, vatanı ve milleti uğruna canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyor, büyük fedakarlık, sabır ve cesaretle görevlerini sürdüren tüm emniyet mensuplarına sağlık ve başarılar diliyorum."

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