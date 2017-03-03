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Vali Güzeloğlu şehit ailelerini unutmuyor

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Vali Güzeloğlu şehit ailelerini unutmuyor

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kartepe'de "S-70B Sikorsky" tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan DSA Astsubay Üstçavuş Ömer Burak Öğüt ve Hakkari'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Üsteğmen Serkan Çakal’ın ailesini ziyaret etti.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde "S-70B Sikorsky" tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Öğüt'ün ailesini ziyaret eden Vali Güzeloğlu, tüm şehitleri şükran ve minnet duygularıyla andıklarını belirtti.

Vali Güzeloğlu, her zaman şehitlerin yanında olduklarını vurgulayarak, "Görevini yapmakta iken, helikopter kazası sonucu şehit olan Ömer Burak’a ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet, ruhları şad olsun." ifadesini kullandı.

Vali Güzeloğlu ve eşi Ayşe Güzeloğlu, şehidin çocukları Bekir Bora ve Berk Buğra’yı sevdi.Şehidin eşi Eda Nur Öğüt de kendilerini yalnız bırakmayan Vali Güzeloğlu'na teşekkür etti.

Hakkari'de PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen askerin de ailesini ziyaret eden Vali Güzeloğlu, Türkiye'nin birlik ve beraberliği için canlarını seve seve veren, şehadet mertebesine ulaşan şehit Serkan Çakal ve tüm şehitleri şükran ve minnet duygularıyla andıklarını vurguladı. Şehit Serkan Çakal’ın eşi Zeynep Çakal da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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