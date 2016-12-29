Vali Güzeloğlu, spor basını ile buluştu

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, önceki gün ilimizin yazılı ve spor yazarları ile bir araya geldi.

Valilik Toplantı Salonu’nda ki buluşmada, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar da Kocaeli’nde 2016 yılındaki ki spor etkinliklerini anlatan slayt gösterisi sundu.

“BAŞARI SÜREKLİ OLMALI”

Vali Güzeloğlu, spor basını ile bir araya geldiği toplantıda, ilimizdeki spor etkinlikleri ve tesislerle ilgili bilgi verdi. Sporda başarıların sürekli olması gerektiğini anlatan Güzeloğlu, “Kulüpler günlük başarı peşinde. Böyle olunca da süreklilik arz etmiyor. Başarıda kentin paydaşları da bir yerde buluşmalı. Kentin katkısı çok daha fazla olmalı. Bu böyle olursa başarı sürekli olur”

“KOCAELİ HAK ETTİĞİ YERDE DEĞİL”

Vali Güzeloğlu, Kocaeli’nin sporda hak ettiği yerde olmadığının altını çizerek, “Kocaeli ili hiçbir şekilde spor da hak ettiği yerde değil. Alanya ve Akhisar gibi ilçe takımları bugün Süper Lig’de. Onlar başarıyorsa, Gebzespor, Gölcükspor ve Derincespor neden başarmasın. Hele Kocaelispor zaten bunu yapmalı. Kocaelispor yönetimi şuan için güven veriyor, iyi yolda olduklarını söyleyebilirim” dedi.

“MERSİN’NDEN GELİRKEN, 4 BRANŞTA EN ÜST LİGDE OYNAYAN TAKIMIMIZ VARDI”

Vali Güzeloğlu, Kocaeli’ne gelmeden önce Mersin Valisi olduğunu hatırlatarak, “Burada çok önemli işler yaptık. Mersin, Kocaeli’nden daha hassas, daha kozmopolitik bir şehir. Burada spor herkesi birleştirici bir unsur oldu. Bunda da çok başarılı olduk. Mersin’den ayrılırken futbol takımı Süper Lig’deydi. Kadın basketbolunda Süper Lig’de iki takımımız vardı. Hentbol ve voleybolda da en üst ligde oynayan takımlarımız vardı. İzmit Belediyespor kadın basketbol takımının da Süper Lig’e çıkasını istiyorum” dedi.

İLİMİZDE 239 BİN SPORCUNUN SADECE 86 BİNİ FAAL

Toplantıya katılan Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü, slayt gösteride sunuş yaptı. Çintimar, ilimizde 239 bin lisanslı sporcunu bulunduğunu, ancak bunların sadece 86 bin civarında bir sayının faal spor yaptığını söyledi. Faal 86 bir sporcudan da 12 bini futbol oynuyor. Çintimar, ilimizde kulüp sayısının da 557 olduğunu belirterek, “Bu sayının 426’sı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde. ASKF’ye kayıtlı 270 kulüp var. Bunlardan 131 kulüp sadece futbol branşı var. Diğer amatör branşlarla ilgilenen kulüp sayımız çok az”

YILDA 10500 MÜSABAKA OYNANIYOR

İl Müdürü Çintimar, ilimizde okul sporları, ASKF ve diğer branşlar dahil yılda 10.530 müsabaka oynandığını belirterek, “Bu sayının büyük bölümü okul sporlarına ait. ASKF’nin organizasyonlarında ise yılda yaklaşık 4100 müsabaka oynanıyor” dedi. Çintimar, ilimizde 1354 engelli sporcunun bulunduğunu, bu sporcuların 51 kulüpte spor yaptığını söyledi.

337 MİLLİ SPORCUMUZ VAR

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Çintimar, bu yıl 337 sporcumuzun Milli takımı forması ile mücadele etiğini, 59 sporcuyla karatenin milli takıma en fazla sporcu veren branş olduğunu söyledi. Çintimar, ayrıca ulusal liglerde 53 kulübümüzün bulunduğunu, curligin 10 takımla profesyonel ligde en çok kulüp bulunduran branş olduğunu da ifade etti.