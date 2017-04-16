Vali Güzeloğlu tercihini yaptı

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu 50.yıl Ortaokulu 1089 sandıkta eşi Ayşe Güzeloğlu ile birlikte geldi oyunu kullandı.

Vali Güzeloğlu, yapılan halk oylamasının millet için hayırlı olmasını temenni etti.

Çiğdem ARMAĞAN