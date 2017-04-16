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Vali Güzeloğlu tercihini yaptı
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16.04.2017 10:24
Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu 50.yıl Ortaokulu 1089 sandıkta eşi Ayşe Güzeloğlu ile birlikte geldi oyunu kullandı.
Vali Güzeloğlu, yapılan halk oylamasının millet için hayırlı olmasını temenni etti.
Çiğdem ARMAĞAN
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Etiketler:
Vali Güzeloğlu
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Kocaeli
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halk oylaması
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