Vali Güzeloğlu teşvik etti, personeli kan verdi

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, bugün Valilik yerleşkesinde Kızılay’ın kurduğu stantta kan bağışında bulunarak, ilimizde kan bağışı kampanyasına öncülük yaptı.
Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, ağır kış koşullarından dolayı düşen kan bağışları nedeniyle, kan stoklarında kırmızı alarm verdiğini duyurmasının ardından, Vali Hasan Basri Güzeloğlu öncülüğünde, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Defterdar Dursun Ali Özel, TÜİK İl Müdürü Zeki Bostan ve Valilik personeli Kızılay’a kan bağışında bulundu.
Şennur YILDIZ
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