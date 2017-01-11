Vali Güzeloğlu, Bakkallara gitti

Kocaeli Bakkallar, Büfeciler ve Tekel Bayileri Esnaf Odası’nın Başkanı Bayram Kütük’ün daveti üzerine odayı ziyaret eden Vali Hasan Basri Güzeloğlu sorunları bir kez daha masaya yatırdı.

Kütük Kocaeli esnafı zor günlerden geçiyor. Kocaeli halkına bakkalına sahip çık çağrısında bulundu. Esnaf odalarına aralıksız ziyaretlerde bulunan Vali Hasan Basri Güzeloğlu’nun bu hafta Kocaeli Bakkallar, Büfeciler ve Tekel Bayileri Esnaf Odası’nı, Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi İstiklal Sokak’taki yerinde ziyaret etti. Ziyarette Kocaeli’deki bakkalları sorunları masaya yatırılırken oda olarak Vali Hasan Basri Güzeloğlu'na Kocaeli’nin simgesi olan pişmaniye hediye edildi. Kocaeli Bakkallar Odası Başkanı Bayram Kütük, Başkan Vekili Uğur Şengel, Yönetim Kurulu üyeleri Nurullah Murat Mehmet Nural, Mahmut Akbaş, Bekir Sarıkaya, Vildan Yaşar, Kemal Göksu, Mustafa Güven, Özbey Uralkaya, Hüsnü Akduman, Ertuğ Sevimli ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarete Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı, Kemal Kaya, Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, Derince Tekel Bayileri ve Büfeciler Odası Başkanı Osman Koçyiğit ve davetli oda başkanları katıldı. Şennur YILDIZ



Bu haber toplam 844 defa okunmuştur