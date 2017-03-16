Vali Güzeloğlu’na Kartepe brifingi

Kartepe Turizm Planı Değerlendirme Toplantısı, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nun başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Makam Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya, Vali Güzeloğlu’nun yanı sıra, Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Kartepe Kaymakamı Ayhan Durmuş, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Mehmet Ersan Aytaç, Gençlik Spor İl Müdürü Muzaffer Çintımar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zamburkan, Kartepe Belediye başkan yardımcıları ile proje ortakları katıldı.

Kartepe Belediye Başkanı Üzülmez’in konuşmasının ardından Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Bali Holat, Kartepe’de devam eden çalışmalar ve projeler hakkında yaptığı sunum gerçekleştirdi. İlgili kurumlar da kendileriyle ilgili konular hakkında bilgi sunumu yaptı.

Toplantı sonunda Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Vali Güzeloğlu’na deri üzerine Ayet-i Kerim yazılı tablo takdim etti, katkıları nedeniyle teşekkür etti.