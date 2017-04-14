Vali Güzeloğlu’na ‘Kutlu Doğum’ daveti

İl Müftüsü Yusuf Doğan, yardımcıları İlyas Öztel, Bayram Şahin ve Mahmut Şahin ile birlikte Vali Hasan Basri Güzeloğlu’nu makamında ziyaret etti.

İl Müftüsü Doğan, Vali Güzeloğlu’na gül takdim edip, Kutlu Doğum Haftası programlarına davet etti.

Kutlu Doğum Haftası’nın 1989 yılında bu yana kutlandığını hatırlatan İl Müftüsü Doğan, Kutlu Doğum Haftası’nın, referandum nedeniyle 17 Nisan’da yapılacak etkinliklerle başlayacağını ve bir hafta devam edeceğini söyledi. Doğan, Kutlu Doğum Haftası açılış programının bugün Yenicuma Camii’nde yapılacak etkinlikle açılışını yapılacağını belirtti.

VALİ’NİN MESAJI

Vali Güzeloğlu, “Ümmeti olmakla şereflendirildiğimiz yüce dinimizin mukaddes Peygamberimiz (S.A.V)’in Dünya’ya teşriflerini kutladığımız Kutlu Doğum Haftamızın hem ilimiz, hem ülkemiz, İslam alemi ve bütün insanlığın; barış huzur, esenlik ve kurtuluşu için hayatıyla bizlere öğrettiği değerleri anlamaya vesile olmasını diliyorum” dedi.

Bugün insanlığın her zamankinden daha fazla Peygamberimize muhtaç olduğunu belirten Vali Güzeloğlu şunları söyledi:

“Dünya’nın her köşesinde hemen hemen yaşanan sıkıntıların, acıların, gözyaşlarının dinmesi için Peygamberimizin ahlakının bütün insanlarla buluşması, onun Dünya’yı şereflendirdiği andan ayrılışına kadar ki zaman dilimi içerisinde şahsında tecessüs eden bütün değerlerin ve sünnetlerinin insanların kendi nefislerinden başlayarak toplumun hayatına taşıması gerekiyor. Bizler O’nun ümmeti olarak, yüce dinimiz İslamı, Peygamberimizin sünnetinde yaşayarak bugün karşı karşıya kaldığımız ne kadar zorluk, sıkıntı varsı aşmak durumunda ve zorundayız. Dünya’da yaşanan haksızlıklar karşısında Peygamberimizin ahlakıyla ahlaklanıp, İslam’ın yüce değerleriyle bu haksızlıklara karşı dur demek zorundayız.”