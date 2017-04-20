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Vali Güzeloğlu'na OSBÜK'ten ziyaret

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Vali Güzeloğlu'na OSBÜK'ten ziyaret
Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Organize Sanayi Bölgesi Üst Kuruluşu (OSBÜK) yönetim kurulunu makamında kabul etti.

Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarete, OSBÜK ve Konya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü, OSBÜK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adana Hacı Sabancı, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütçü, OSBÜK yönetim kurulu üyeleri, Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Sakarya 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kösemusul, İstanbul Deri OSB Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Ünsal, Çorum OSB Müteşebbis Heyet Üyesi Mustafa Yağlı, İkitelli OSB Müteşebbis Heyeti Başkan Vekili Nihat Tunalı, OSBÜK Genel Sekreter Vekili Serkan Ata, OSBÜK Uzman Yardımcısı İlyas Gürbüz katıldı.

OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Kütükçü, Vali Güzeloğlu'na, aylık yönetim kurulu toplantılarını her ay farklı bölgelerde yaptıklarını ve bu ay ki toplantılarını da Kocaeli'de gerçekleştirdiklerini söyledi.Kütükçü, çalışmaları ve Kocaeli programları hakkında Güzeloğlu'na bilgi verdi.Güzeloğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, OSBÜK yönetim kuruluna çalışmalarında başarı diledi.Vali Güzeloğlu, yönetim kurulu üyelerine günün anısına Hereke halı motiflerinin yer aldığı tabak hediye etti. 

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