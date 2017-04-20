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Vali Güzeloğlu'na ziyaret

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Vali Güzeloğlu'na ziyaret
Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) Çocuk Atletizm Koordinatörü Necdet Ayaz ve grup üyelerini makamında kabul etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarete, Ayaz'ın yanı sıra, proje eğitmeni Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu ve IAAF Çocuk Atletizm Koordinatörlüğü grup üyeleri Nilüfer Bircan, Nafiz Keke, Salim Dündar, Mehmet Güneş ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintımar katıldı.

Ayaza, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğince 196 ülkede uygulanan "IAAF Çocuk Atletizmi" Antrenör Eğitim Seminer ve uygulamasının Türkiye'de 2014 yılından beri organize edildiğini söyledi.

Kocaeli'de düzenlenen IAAF Çocuk Atletizm projesine verdiği katkılarından dolayı Vali Güzeloğlu'na, "IAAF Çocuk Atletizmi" projesine verdiği katkılarından dolayı Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığının teşekkür belgesini takdim ederek, teşekkür etti.

Vali Güzeloğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek,  IAAF Çocuk Atletizm Koordinatörü Necdet Ayaz ve IAAF Çocuk Atletizm Koordinatörlüğü grup üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

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