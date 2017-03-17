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Vali Güzeloğlu''ndan 18 Mart mesajı

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Vali Güzeloğlu''ndan 18 Mart mesajı
Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Çanakkale Savaşı’nın 102’inci yıl dönümünde bir mesaj yayımladı.

Çanakkale Zaferi’nin 102. yılını kutlamanın ve bu vatan uğruna canlarını veren aziz şehitlerimizin Şehitler Günü’nü idrak etmenin onuru ve gururunu yaşıyoruz.

Tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını, milli birlik ve beraberliğini her şeyin üstünde tutan milletimiz, hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmemiş, canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını hedef alan her türlü saldırıyı canı pahasına korumasını bilmiş, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi veren diğer milletlere de ilham kaynağı olmuştur.

Çanakkale Zaferi,  vatan topraklarını korumak için şahlanan bir milletin bağımsızlığının ve egemenlik aşkının ibret verici kahramanlık destanıdır.

Çanakkale Zaferi, milletimizin en parlak ve en büyük kahramanlıklarından biri olarak tarihte ayrı bir yere sahiptir. Aziz milletimiz, yokluk ve imkânsızlıklara rağmen, iman gücü, yüksek bir ruh ve sarsılmaz bir inanç sayesinde kazandığı bu zaferle, hem milli tarihimizi, hem de dünya tarihini adeta yeniden şekillendirmiş, yeniden yazmıştır. Çanakkale’de, 1915’te bir kez daha görülmüştür ki, yeryüzündeki hiçbir silah, vatan ve millet sevgisine karşı muzaffer olamayacaktır.

 Çanakkale’de “bir hilal uğruna batan güneşlerin” aydınlığı geleceğimize ışık olmaya ve bize ilham vermeye devam edecektir.

Bizlere bu büyük zaferi armağan eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğü ve Türk Milleti’nin huzur ve güvenliği için hayatlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize de sonsuz şükranlarımı sunuyorum.

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